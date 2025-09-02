Celinee Santos se despide de Top Chef VIP: «¡Seguiremos prendiendo los fogones!»

La ex Miss República Dominicana Universo 2024, Celinee Santos, expresó su agradecimiento tras ser eliminada del reality culinario de la cadena internacional Telemundo, Top Chef VIP.

“Celinee entregó todo y cada vez se hizo más fuerte en la competencia pero hoy nos deja y sin duda, se queda en la memoria de #TopChefVIP4 ¡Mucho éxito!”, anunció ayer lunes el programa en Instagram.

A través de sus redes sociales, la modelo mostró su gratitud por el cariño y respaldo recibido por el público durante la cuarta temporada de la competencia gastronómica. “No tengo palabras suficientes para agradecer todo el amor y apoyo que he recibido durante esta increíble aventura en Top Chef Vip 4 por Telemundo”.

Consideró a sus fanáticos como su motivación ante el reto de competir con celebridades como Lorena Herrera, Juan Soler, Cristina Porta, Matías Ochoa, Curvy Zelma, Angélica Celaya, Paco Pizaña y Salvador Zerboni. “A mi gente hermosa, a cada uno de ustedes que me escribió, me apoyó desde casa, ¡GRACIAS! Ustedes fueron mi motor en cada reto”.

“A los medios, la prensa y la televisión que compartieron esta experiencia y me dieron su espacio y voz: gracias por ayudarme a llegar a más corazones. Y a mi país, que me vio nacer y crecer, ¡gracias por estar conmigo en cada paso! Llevo mi bandera en el alma y en cada plato que preparo”, agregó.

Asimismo, dio las gracias a Telemundo por la oportunidad. “Gracias Telemundo por abrirme esta puerta tan grande, por confiar en mí, y por permitirme vivir esta experiencia que jamás olvidaré”.

Santos, quien en un principio reveló que solo sabía cocinar arroz, habichuelas y tostones, describió la experiencia culinaria como “un regalo y me la llevo en el alma”.

En su despedida, la actriz no descartó participar nueva vez en un programa y aseguró que se mantendrá activa en la cocina. “Pero esto no termina aquí… ¡Seguiremos cocinando y prendiendo los fogones! Esto apenas comienza… ¡nos vemos en la cocina!”.

Tensiones y retos

El actor mexicano Salvador Zerboni arremetió fuertemente en contra de Celinee al llamarla “puerca” por utilizar la misma cuchara para probar y servir un plato.

La modelo afirmó sentirse “despreciada” por sus compañeros, llegando a amenazar con abandonar la competencia por el daño emocional causado.

Entre los momentos destacados de los retos está cuando Santos enfrentó en una “batalla” a Lorena Herrera y Juan Soler, además, logró eliminar a Nicole Curiel durante la preparación de berenjena.