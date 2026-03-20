No podrá existir otro profesional de la salud más meritorio y ligado íntimamente a San Cristóbal que el fallecido doctor Julio C. García Francisco a la hora de poner nombre -como se estila en el país- al complejo de salud que el gobierno construye en Yaguate.

Si se analiza la trayectoria de García Francisco tanto en el campo médico como en el plano de munícipe, se llegará fácilmente a la conclusión de que debe ser el candidato número uno para nombrar a la llamada “ciudad sanitaria de Yaguate”.

Nacido en San Cristóbal en 1920 y fenecido en el 2013, es considerado uno de los más sobresalientes profesionales de la salud con que ha contado la comunidad de San Cristóbal en toda su historia.

Conocido a nivel popular como Celito García y especializado en cirugía general, fue director de los hospitales Juan Pablo Pina (18 años) y Rafael J. Mañón, de San Cristóbal, y Presidente Estrella Ureña, de Santiago. Fue fundador y director de la Clínica San Cristóbal y el Colegio Médico Dominicano le declaró “maestro de la medicina dominicana”.

Con profundas raíces familiares en esa ciudad, fue ciudadano de primer orden y directivo del Club Rosario a nivel local y nacional. La llamada “Ciudad Sanitaria de Yaguate”, que incluirá tres hospitales -traumatológico, general y materno infantil- se encuentra en fase final de construcción en antiguos terrenos cañeros, en medio de la carretera San Cristóbal-Baní.

Se estima que la obra -en la que se invierten casi 13 mil millones de pesos- será de gran beneficio para comunidades de una amplia zona sureña, básicamente de las provincias San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua.

Un grupo de ciudadanos ha renovado la petición al presidente Luis Abinader para que se coloque al complejo el nombre “Dr Julio C. García Francisco”. Está encabezado por los señores Rudyard Montás Bazil, Ramón Puello Báez, Benjamín Uribe Barinas, Angel Suazo Mateo, José Román García Montás.

Por: José Pimentel Muñoz

josepimentelmunoz@hotmail.com