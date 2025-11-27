Cerco Venezuela: más estrecho

Con una autoridad que nadie le ha asignado, sino que se la arrogado, Estados Unidos estrecha el cerco militar y eleva las tensiones con Venezuela al declarar como terrorista el supuesto grupo de narcotráfico «El cártel de los soles». El Gobierno de la nación suramericana ha optado por prepararse para resistir una eventual intervención armada, al tiempo de catalogar como una ficción la operación en su territorio de la organización que según Washington transporta drogas a su país.

Sobre las operaciones contra Venezuela, que el presidente estadounidense Donald Trump ha asumido de manera unilateral, persiste la confusión. No está claro si el objetivo es combatir el narcotráfico o el narcotráfico es el pretexto para provocar la caída de Nicolás Maduro como jefe del Estado. Pero cualquiera sea el objetivo, la estrategia es cuestionable al representar a todas luces una violación de la soberanía y un atentado al derecho internacional.

Con todo y que mantienen relaciones diplomáticas, el Gobierno de Maduro no es reconocido por naciones como Colombia, Chile y Brasil, cuyos gobernantes se identifican con el socialismo. Pero el brasileño Lula da Silva y el colombiano Gustavo Petro tampoco están de acuerdo con la carta de ruta evidentemente trazada por Washington para remover del poder a Maduro. Ambos se han decantado por una salida negociada a la crisis de su vecino suramericano.

Estados Unidos, que ha desplegado su mayor portaaviones alrededor de las costas venezolanas y advertido sobre el riesgo de tráfico aéreo sobre el país, considera que «El cártel de los soles» está vinculado al presidente Maduro, al ministro de Interior, Diosdado Cabello, y a la cúpula militar. La decisión otorga herramientas adicionales al Gobierno estadounidense para aumentar la presión bélica sobre el mandatario suramericano.

El panorama se torna ahora más incierto. Desde agosto Estados Unidos ha desplegado cerca de las costas venezolanas más de cuatro mil militares, tres destructores, tres buques de transporte anfibio, un crucero lanzamisiles y un portaaviones.