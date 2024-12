Cero delincuencia                                

El Gobierno inició ayer el operativo “Garantía de Paz” que consiste en reforzar con 15 mil policías y cuatro mil 400 militares la seguridad ciudadana en avenidas, calles, barrios populares y sectores residenciales durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Aunque ese contingente de agentes policiales y soldados ayudará significativamente a reducir la comisión de robos, atracos y asaltos, corresponde a propios ciudadanos asumir medidas preventivas para evitar que antisociales los despojen de dinero, bienes y hasta de la propia vida.

El lanzamiento de ese operativo se llevó a cabo durante un acto en la explanada del Palacio de la Policía, encabezado por el presidente Luis Abinader, con la presencia también de la ministra de Interior, Faride Raful, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Onofre, y el director policial, Ramón Antonio Peralta.

Como ha sido tradición para esta época del año, el reforzamiento policiaco- militar es más notorio en aeropuertos, plazas comerciales, céntricas avenidas, mercados y supermercados, así como en puntos estratégicos de autopistas y carreteras.

Los organismos de inteligencia del Estado recopilan informaciones en torno a grupos de vándalos que se activan durante la temporada navideña para perpetrar robos y atracos a ciudadanos que realizan compras, obtienen dinero desde cajeros automáticos o sucursales bancarias o que abordan vehículos públicos.

Entre las tareas asignadas a las patrullas de policías y militares no figura el aconsejar a la población a que no incurra en descuido al momento de recibir o pagar dinero, por lo que cada quien tiene el deber de no exhibir lo que lleva en la cartera o bolsillos, en el entendido de que los delincuentes están al asecho.

La ministra Raful informó que más de 200 camionetas y 200 motocicletas serán incorporadas al reforzamiento del patrullaje para abarcar barriadas en el Gran Santo Domingo, municipios y distritos municipales, pero es preciso reiterar que la mejor medicina contra la delincuencia será siempre la prevención.

Las autoridades tendrán que enfatizar en la protección de miles de dominicanos y extranjeros que arriban por los aeropuertos Las Américas, Punta Cana, La Romana, Cibao, Joaquín Balaguer y Puerto Plata, para que al salir de esas terminales y recorrer carreteras no sean víctimas de robos, atracos o asaltos. A la ciudadanía le corresponde actuar con precaución y estar atenta ante todo atisbo de delincuencia.