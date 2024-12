Cesantía: Ven “veneno” propuesta empresarial

Como un “caramelo envenenado” fue definida esta mañana por la Confederación Nacional Unidad Sindical (CNUS) la propuesta de los empresarios de que se mantenga la cesantía hasta un límite de seis años para los nuevos empleados.

Anunciaron una vigilia permanente frente al Congreso Nacional a partir de la próxima semana, en rechazo a lo que consideran planes para eliminar esa conquista de los trabajadores y en lo que estarían involucrados, dicen, senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que no identificaron.

Rafael –Pepe- Abreu, presidente de la entidad, sostuvo que los trabajadores no aceptarán bajo ninguna circunstancia la propuesta del sector empresarial de reducir la cesantía.

También rechazó la idea de calcular el salario base para sacar el monto de la liquidación, la cual sería para un límite equivalente a 10 salarios mínimos del sector laboral al que pertenece el empleado.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, afirmó que su propuesta no es la eliminación de la cesantía, sino su modificación, que el termino infinito no exista, “más bien, que exista un límite que sea previsible y no signifique una carga para mejorar los salarios».

Pepe Abreu lamentó que hay senadores del PRM que han comenzado a cambiar su posición en relación a lo que decían anteriormente de que la cesantía no debía tocarse.

En ese sentido dijo que el presidente de la comisión especial de senadores que estudia la reforma laboral está dando muestra de complicidad con el sector empresarial en lo que tiene que ver con la cesantía de los trabajadores.

Destacó que el artículo 50 de la Ley 87-01 de Seguridad establece que la cesantía no se puede cambiar si uno de los sectores que integran el tripartismo no está de acuerdo. Añadió que por esa situación la cesantía solo se puede variar si los trabajadores lo apoyan.

“Dice ese artículo que ese cambio debía contar con la no objeción de ninguno de los tres sectores que componen el tripartismo, nosotros pusimos eso porque pensamos que podría un gobierno y ponerse de acuerdo con los empresarios y quitar la cesantía, de manera que si en el 2001 no pudo quitar la cesantía, ni tampoco en el 2010 con Leonel Fernández, ni tampoco con Danilo Medina”, sostuvo Abreu.

Añadió que “están inventando senadores que son del PRM que ellos dizque son soberanos e independientes, la sorpresa para este país sería que los senadores que nunca se han revelados contra los distintos gobiernos cuando han tenido mayoría congresional, nunca se han revelado, ahora se revelen ahora contra su presidente Luis Abinader, incorporando a esa discusión el artículo 80 de la Ley de Seguridad Social, que trata sobre la cesantía y que no está contemplado en el proyecto de reforma laboral”.

Advirtió que no permitirán que los senadores impongan el cambio de la cesantía “y te adelanto que nosotros nos declararemos en vigilia permanente ahora, o cuando se reanuden los debates en enero”.

La reunión

La Comisión Especial del Senado designada para estudiar el Proyecto de Ley que introduce modificaciones a la Ley núm. 16-92, del 29 de mayo de 1992, que aprueba el Código de Trabajo, recibió este miércoles al sector empresarial, quienes presentaron sus puntos de vista sobre la pieza.

El presidente de la comisión, el senador Rafael Barón Duluc, afirmó que el encuentro forma parte de las jornadas de socialización con todos los sectores interesados en la iniciativa para entregarle a la sociedad el mejor Código Laboral posible y conforme a los nuevos tiempos que vive el país.

Propuesta empresarial sobre cesantía

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, dijo que no han propuesto la eliminación de la cesantía, sino su modificación, “que el termino infinito no exista, más bien, que exista un limite que sea previsible y no signifique una carga para mejorar los salarios«.