La mayoría de los dominicanos ignoramos el desenvolvimiento del mundo del narcotráfico, pues se trata de un área que sólo dominan oficiales que operan en ese ámbito criminal y algunos abogados especializados en la materia. El resto de la población conoce a un narcotraficante cuando cae en desgracia y es apresado.

Ese no es caso, sin embargo, de César Emilio Peralta. Hace muchos meses que se escucha hablar de ese individuo en los medios. Todos coincidían en señalar que se trataba de un hombre poderoso.

Y con el atentado criminal en contra de David Ortiz la gente atribuía autoría intelectual a César el Abusador, supuestamente por la disputa de una dama que se hizo famosa en cuestión de horas. Pero la Procuraduría y la Policía se destaparon con una versión diferente, que pocos creen.

Ahora de forma oficial se sabe que ese caballero opera en ese oscuro y sucio mundo desde los 90, que fue ascendiendo hasta convertirse en el capo más fuerte. También se sabe que fue detenido varias veces, pero nunca procesado ni mucho menos condenado, lo que revela complicidad con civiles y militares.

No han faltado elogios de algunos ignorantes, estúpidos o adulones por paga, hacia el procurador general de la República por supuestamente haber desmantelado la principal banda de traficantes de estupefacientes del país, cuando la realidad es que se trata de una iniciativa de la DEA, del Departamento del Tesoro y organismos estadounidenses que venían dando seguimiento a las operaciones de este sujeto.

Las autoridades han sido aliadas de César el Abusador, por razones de gratitud, pues solía hacer regalos de mucho valor. He observado a verdaderos expertos en asunto de narcotráfico y todos coinciden en que sin complicidad las actividades de ese individuo eran un imposible. ¿Quién le avisó de la persecución? Se supone que alguna autoridad del más alto nivel le dijo: “César escóndete que los gringos llegaron y mañana te van a dar tu noche buena”.