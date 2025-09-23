CARACAS.– Miles de simpatizantes del chavismo, acompañados por autoridades del Gobierno venezolano, marcharon este martes en Caracas para reiterar su disposición de “defender la patria con las armas” frente a lo que consideran amenazas de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe cercano a Venezuela.

Chavistas se movilizan en Caracas

La movilización incluyó la participación de grupos milicianos, funcionarios estatales y simpatizantes del oficialismo, quienes se concentraron en la avenida Bolívar, donde intervinieron altas autoridades, entre ellas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Durante el acto, se realizó además el despliegue de vehículos de combate de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que salieron desde el complejo militar de Fuerte Tiuna.

Padrino López aseguró que Venezuela se está “preparando con las armas para defender la paz”, denunciando “agresiones permanentes” y “asedio” por parte de Washington. “Llegado el momento, todo el pueblo pasará a la lucha armada a defender esta patria centímetro a centímetro”, advirtió.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, también participó en la jornada y sostuvo que “la patria llama”, instando a los ciudadanos a estar “dispuestos a todo y preparados para todo”.

Presencia militar de EE.UU. en el Caribe

De manera paralela, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe, con al menos ocho buques de guerra, un submarino nuclear de ataque rápido, más de 4,500 soldados y aviones de combate F-35B, especialmente en Puerto Rico.

Washington asegura que el despliegue responde a la lucha contra el narcotráfico procedente de Venezuela, reportando la interceptación de cuatro embarcaciones desde agosto, tres de ellas vinculadas a ese país. Una cuarta, de origen aún no confirmado, fue hundida en aguas de República Dominicana.

Maduro evalúa declarar estado de conmoción

Ante la escalada de tensiones, el presidente Nicolás Maduro se reunió con representantes de los poderes públicos y altos funcionarios para evaluar la declaratoria de un “estado de conmoción exterior”, que podría ser oficializado mediante decreto en la noche de este martes.