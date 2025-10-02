Santo Domingo.- Latin America’s 50 Best Restaurants, anunció a la chef dominicana Inés Páez Nin, Chef Tita, como ganadora del Champions of Change Award 2025, convirtiéndose en la primera personalidad de la región en recibir este importante reconocimiento que distingue a líderes que promueven su gastronomía, cultura y raíces generando un impacto social en sus países.

Chef Tita, destacada por ser una visionaria de la cocina dominicana, es reconocida por su labor en la preservación y difusión de la cultura dominicana; el rescate del patrimonio gastronómico dominicano y la proyección de los sabores y la identidad dominicana al mundo y compromiso de utilizar la gastronomía para generar un impacto social en las comunidades rurales del país a través de su Fundación IMA y el restaurante Aguají by Chef Tita.

Este hecho marca un hito en la historia gastronómica dominicana y latinoamericana: por primera vez, el premio se entrega en el marco de Latin America’s 50 Best Restaurants, y el orgullo recae en una mujer dominicana, símbolo de Marca País. Un reconocimiento que proyecta al país en el mapa mundial de la gastronomía, celebrando el papel transformador que puede tener la cocina en la sociedad.

La fundación IMA impulsa programas en beneficio de pequeños agricultores, comunidades rurales y productores locales en todo el país, promoviendo el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la preservación cultural, la nutrición y la soberanía alimentaria. Con ello, contribuye a empoderar familias rurales y a salvaguardar técnicas culinarias que forman parte del patrimonio nacional dominicano.

La visión de la fundación es servir de fuente de inspiración y modelo de trabajo social, alentando a las futuras generaciones a seguir desarrollando el campo, empoderando a las familias rurales y preservando las técnicas culinarias que forman parte del patrimonio nacional dominicano.

“Para mí, este reconocimiento es un sincero homenaje a los años de dedicación y amor invertidos en rescatar y reinventar la cocina dominicana. Nuestra misión siempre ha sido honrar nuestras raíces, dar visibilidad a nuestro patrimonio culinario y garantizar que las voces de nuestros agricultores, productores y comunidades sean celebradas mucho más allá de nuestras fronteras. La gastronomía dominicana no es solo sabor: es memoria, identidad y una expresión viva de quiénes somos”, expresó la Chef Tita tras recibir la distinción.

“Este año marca un hito significativo, pues presentamos por primera vez el Champions of Change Award dentro del programa de Latin America’s 50 Best Restaurants, y estamos increíblemente orgullosos de honrar a la Chef Tita como una merecidísima galardonada. Nos entusiasma apoyar el desarrollo de su admirable labor para impulsar la transformación social, empoderar comunidades y preservar el patrimonio culinario dominicano a través de la gastronomía”, declaró William Drew, director de contenido de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Significado para República Dominicana

Este premio representa un orgullo nacional y una oportunidad histórica para la proyección internacional del país. Eleva a la República Dominicana como referente en la región al reconocer no solo la riqueza culinaria local, sino también el compromiso social de una mujer Chef dominicana que trabaja transformando las comunidades desde la cocina. Un hito que coloca a la República Dominicana en la vitrina internacional de la gastronomía y reafirma a la Chef Tita como Marca País y orgullo nacional.

Latin America’s 50 Best y el Champions of Change Award

El Champions of Change Award reconoce a figuras clave de la gastronomía que, más allá de la cocina, impulsan cambios sociales positivos y duraderos. Anteriormente entregado en The World’s 50 Best Restaurants, es la primera vez que se presenta en la edición latinoamericana.

Desde 2013, Latin America’s 50 Best Restaurants celebra lo mejor de la gastronomía regional, destacando chefs, restaurantes e iniciativas que marcan tendencia en todo el mundo.