La cantante y actriz Chelsy Bautista llevó en sus hombros la responsabilidad de poner en alto a la República Dominicana interpretando el Himno Nacional, en el LoanDepot Park, hogar de los Marlins de Miami.

Durante la celebración del Día de la Herencia Dominicana, la actriz entonó las gloriosas notas del canto a la patria ante miles de fanáticos presentes en el estadio.

Puedes leer: Siguiendo el legado de sus madres

En el video se puede observar a decenas de personas vestidas con los colores de la bandera dominicana, y a la vez en una pantalla gigante, se muestrò la bandera ondeando.

El lema

“Representando a la República Dominicana”

¿Qué es la Herencia Dominicana?

El Día de la Herencia Dominicana es una tradición que reconoce el aporte de la comunidad en los Estados Unidos.

Se recuerda que una porción de las ganancias de cada boleto recaudado será destinada a múltiples organizaciones dominicanas sin fines de lucro.