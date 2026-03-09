Chelsy Bautista somete querella contra fiscal y varios agentes por operativo en su vivienda

SANTO DOMINGO. – La actriz Chelsy Bautista, depositó una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República contra una fiscal y varios agentes de distintas instituciones de seguridad del Estado, por su actuación durante un operativo realizado en su vivienda del Distrito Nacional.

La acción fue presentada por su representante legal, Félix Humberto Portes Núñez, y señala a la fiscal Belkis Ulloa Uceta, integrante de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, junto a miembros de la Policía Nacional (República Dominicana), la Armada de la República Dominicana y la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

En el recurso también se incluyen técnicos de la empresa Pedatec y personal vinculado al programa PETT que habrían participado en la intervención.

Mediante esta querella, Bautista solicita que el Ministerio Público investigue el procedimiento realizado en su residencia y determine si hubo irregularidades o posibles responsabilidades legales por parte de los involucrados.