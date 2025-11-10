La «diosa de la riqueza» china enfrenta juicio por estafa millonaria en Bitcoin

Londres, Reino Unido.– Zhimin Qian, conocida en China como la “diosa de la riqueza”, enfrenta una posible condena de hasta 14 años de prisión tras ser arrestada por operar un esquema Ponzi que defraudó a más de 128.000 personas entre 2014 y 2017, según informó el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres.

Durante los seis años en los que logró evadir a las autoridades, Qian, de 47 años, llevó una vida de lujos extremos, viajando por Europa, hospedándose en hoteles exclusivos y gastando grandes sumas en joyas y propiedades.

Récord histórico en incautación de criptomonedas

Las autoridades británicas confiscaron 61.000 Bitcoins, valorados en más de 6.000 millones de dólares, lo que representa la mayor incautación de criptomonedas de la historia.

Qian, quien también utilizaba el alias Yadi Zhang, se declaró culpable en septiembre de adquirir y poseer bienes obtenidos de actividades criminales. Su sentencia será anunciada el martes.

En el proceso también compareció su cómplice, el malasio Seng Hok Ling, acusado de lavado de dinero. Sin embargo, su sentencia podría postergarse tras surgir dudas sobre su declaración de culpabilidad.

Una vida de lujo bajo una identidad falsa

Tras ser investigada en China, Qian huyó en 2017 utilizando documentos falsos e ingresó al Reino Unido. Con ayuda de su colaboradora Jian Wen, alquiló una residencia de lujo en Londres por casi £17.000 al mes, afirmando ser dueña de un exitoso negocio de joyería.

La estafadora fue descubierta en 2018, cuando intentó comprar una propiedad y surgieron sospechas sobre el origen de sus Bitcoins. Durante el allanamiento, las autoridades hallaron computadoras con acceso a una vasta fortuna digital.

El fiscal del caso detalló que Qian había adquirido, entre otros bienes, dos relojes valuados en £120.000 (USD 160.000) y que incluso planeaba convertirse en “monarca” de Liberland, una micronación autoproclamada entre Croacia y Serbia.

Su detención final se produjo en abril de 2024, en la ciudad de York, tras un operativo derivado del seguimiento policial a Ling. Su colaboradora Jian Wen ya fue condenada a seis años y ocho meses de prisión.