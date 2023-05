China, Europa en la guerra

La Unión Europea (UE) es la gran perdedora. Le entregó todas sus armas a Ucrania. Fue desplazada por China como segunda superpotencia. Hoy es la tercera en discordia que solo recibe órdenes de USA, pero necesita del dragón para sus exportaciones y transición energética.

Energéticamente rompió con Rusia, pero le sigue comprando los mismos hidrocarburos a través de terceros países y más caros. Esto le está causando pérdida de competividad, quiebras y éxodo de empresas.

Y tiene más pruebas que superar. Para USA prima la seguridad. Si escala las tensiones con China y le aplica sanciones, veremos si Europa puede secundarlas. Perdió el mercado ruso y a ver si quiere perder el chino también.

Alemania nació para perder las grandes guerras. Humillada en la primera, destruida en la segunda y está siendo la más afectada en ésta después de Ucrania. Previo a la invasión, recomendaba escuchar las peticiones de Rusia, pero fue obligada a alinearse con USA como el resto de Occidente. La voladura del Nord Stream desnudó su debilidad.

Gracias al gas barato ruso se convirtió en la locomotora de Europa. Pero ahora con inflación y sus empresas luchando para pagar la factura de la energía, se está desindustrializando. Así le queda difícil seguir dictando la agenda europea. Francia juega a tomar su lugar.

Turquía navega en todas las aguas. Compra hidrocarburos rusos para revenderlos y está instalando más oleoductos y gasoductos. Rechaza la incorporación de Suecia a la OTAN, pero aprueba la de Finlandia. China le quitó el estatus de mediador en la guerra.

No puede extralimitarse porque necesita los aviones F-35 de USA. Hungría, un rebelde sin galones, siendo parte de la UE y la OTAN, nada de lo que hacen le gusta. Junto al resto de Europa del Este boicotean los cereales ucranianos porque son más baratos, pero alegan utilización de fertilizantes no aprobados por la Unión.

China ya tiene el mayor PIB por poder adquisitivo; pero el per cápita, su productividad, sigue bajo. Controla el presente y el futuro energético. Es el primer comprador de hidrocarburos y productor de paneles solares, aerogeneradores, baterías de coches eléctricos y megabaterías para electricidad.

Es el país más industrializado y comprador de materias primas. Lidera a USA en 36 de 40 áreas tecnológicas. Sigue avanzando en la producción y tecnología de armamentos. Su yuan es una realidad como divisa aunque solo cubre el 2% de las transacciones internacionales.

Su estatus le da para mantener una neutralidad activa, pero no puede recuperar a Taiwán ni apoyar a Rusia militarmente. Su liderazgo determinante pasa por abrir su mercado interno para convertirlo en el destino principal de los productos terminados de Occidente.

Por: José Café

