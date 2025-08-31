Hasta el momento se conoce que cinco menores heridos fueron trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia (HPMINSA)

Verón, La Altagracia. – El chófer del camión recolector de desechos sólidos que impactó anoche contra una camioneta en la comunidad La Ceiba del Salado, causando ocho muertes y 19 heridos, dio positivo a la pruebas de alcohol, al momento del accidente, según consta en un acta oficial.

El chofer fue identificado como José Laurencio, de 58 años, quien permanece detenido en el destacamento de Verón.

Testigos aseguran que Laurencio conducía a alta velocidad antes de embestir la camioneta en la que viajaban las víctimas, justo cuando esta redujo la velocidad en un reductor (“policía acostado”). El camión compactador involucrado sería propiedad de la empresa Crozier SRL.

En la mañana de este jueves, la gobernadora provincial y directivos del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (HGENSA) ofrecieron detalles sobre la situación de los pacientes trasladados al centro.

De los nueve heridos ingresados, siete continúan bajo atención médica especializada y dos fallecieron por múltiples lesiones.

Entre los casos más delicados se encuentra la adolescente Lacey Padua Marte, de 17 años, quien se encuentra conectada a ventilación asistida y presenta un cuadro crítico: fracturas bilaterales de fémur, fractura de pelvis, trauma craneoencefálico severo abierto, trauma toracoabdominal cerrado y lesión vesical.

Otra paciente joven, Loiseca Yan Rimber, de 19 años, fue diagnosticada con trauma lumbar y lesión en el muslo izquierdo, permaneciendo bajo observación.

El accidente, ocurrió la noche del sábado, cuando el luto llegó a la comunidad de La Ceiba del Salado.

Hasta el momento, cinco menores heridos fueron trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia (HPMINSA).