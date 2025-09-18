Nueva York.– El cantante dominicano Christian Collado, quien en tan solo dos meses de presentarse en los escenarios ha conquistado a los fanáticos de la música mexicana en el género ranchera, recibió un importante reconocimiento en Estados Unidos.
Su ascendente trayectoria llamó la atención del presidente de la empresa Zamora Live, Pedro Zamora, quien lo reconoció en los The Mexican Music Awards como Revelación del Año.
“Este es un logro súper rápido del primer dominicano que está logrando traspasar fronteras con la música mexicana”, expresó Zamora al destacar el talento del artista.
“Me siento más que agradecido con este merecido premio, el cual llevaré conmigo por el mundo entero, por ser mi primer reconocimiento en este corto tiempo de mi carrera. Gracias a todos los presentes, en especial a los organizadores de esta premiación encabezada por la empresa Zamora Live”, digo Collado.
Con este reconocimiento, el joven intérprete reafirma su compromiso de seguir llevando la música ranchera a nuevos horizontes, representado por la empresa Palotipicodigital LLC, y abriendo camino para futuros talentos latinos.