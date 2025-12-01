SANTIAGO. – Varias localidades o municipios del Cibao Central iniciaron un paro de labores desde las 6:00 esta mañana hasta la 6:00 de mañana martes, en reclamo de varias obras, contra el alto costo de la vida, por las interrupciones en el suministro energético y por mayores niveles de seguridad para los ciudadanos.

Osvaldo Brito, dirigente de la Coalición de Organizaciones Populares y el Frente de Lucha Popular y Progreso (FLUP), informó que, tal como estaba previsto, quedaron suspendidas las clases y el transporte público en los municipios de Licey al Medio, Navarrete, Canca la Reina, sectores de Moca, Salcedo y la provincia Duarte.

Anoche, previo al paro en el Cibao Central fueron incendidas varios neumáticos en las vías y se arrojaron desperdicios

“Este llamado a huelga no incluyó los sectores urbanos de Santiago, pero puedo afirmarte que no hay transporte ni clases y los negocios están cerrados en todos los municipios del Cibao Central, como lo previmos”, declaró Brito.

Indicó que entre las demandas al Gobierno Central están la terminación de varias escuelas, rebajar los precios de los alimentos de primera necesidad, eliminar los apagones y rebajar la tarifa eléctrica.

Asimismo, exigen que los centros asistenciales del Estado den mejores servicios a los ciudadanos y que haya medicinas en los mismos.

Aunque las localidades en huelga están siendo vigiladas por patrullas policiales y militares, hasta esta media mañana no se había registrado ningún incidente con protestantes que han quemado neumáticos en las vías públicas.