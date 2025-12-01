Parceleros de Juancho reclaman a INAPA y EGE-HAINA reconexión urgente de bomba para el riego de sus predios

JUANCHO, Pedernales – Más de doscientos parceleros productores de plátanos están viendo perder sus plantaciones y han reclamado mediante protesta la reconexión de las bombas que suplen el agua de riego en sus predios.

Durante la mañana de este lunes, los parceleros protestaron frente a las oficinas de Los Molinos para exigir al Gobierno, a EGE-HAINA y al INAPA que resuelvan la situación que lleva más de dos meses, durante los cuales no han podido irrigar sus cultivos de plátanos.

Estiman que, de no resolverse en un breve plazo, la cosecha será declarada pérdida total.

Cabe recordar que la semana pasada los productores, junto a sus esposas e hijos, paralizaron todas las actividades viales y de servicios en busca de una solución. Sin embargo, los productores aseguran que, a pesar de las promesas, las autoridades aún no les han resuelto la situación.

Los productores del rubro aseguran que actualmente son ellos quienes suplen al mercado manteniendo los precios bajos, pero advierten que, con esta situación a la que han sido sometidos, el futuro es incierto.

Hacen un llamamiento urgente al Gobierno para que resuelva el conflicto, asegurando así una rápida cosecha y permitiendo abaratar los costos al consumidor.

Finalmente, precisaron que, debido a la falta de agua, no han podido realizar el corte de plátanos y que, si no se riega pronto después de dos meses de sequía, los productores irán a la quiebra.