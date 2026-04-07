La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este martes «vulneraciones» de carácter estructural de derechos laborales, sindicales y de movilidad humana de los profesionales integrantes de las misiones médicas de Cuba en el exterior.

El informe de este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) coincide con una campaña de presión de Estados Unidos sobre Cuba, especialmente sobre sus controvertidas misiones médicas y otras fuentes de divisas.

El documento, elaborado junto con la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH, refiere «desafíos estructurales en materia de trabajo decente en las misiones médicas«.

Recoge testimonios de participantes en estas misiones que denunciaron infracciones relacionadas con trato diferenciado y condiciones laborales con niveles de remuneración insuficientes.

El texto detalla que los médicos enfrentan ausencia de contrato o desconocimiento de las condiciones laborales, falta de libertad sindical, y condiciones de trabajo que no aseguran la dignidad de la persona trabajadora.

Los profesionales en las misiones cubanas también han experimentado prácticas de retención de ingresos, jornadas laborales extensas y asignación de tareas ajenas a la labor sanitaria.

«Servicios esenciales»

No obstante, la CIDH reconoce la relevancia de la labor del personal de salud cubano en la provisión de servicios esenciales para poblaciones vulnerables.

El estudio señala que los Estados receptores valoran estas brigadas como una forma de cooperación que fortalece sus sistemas públicos donde la atención médica es limitada.

Pese a los cuestionamientos, los médicos obtienen un salario en dólares mejor que en Cuba, y el Gobierno cubano genera divisas que asegura emplear en su sistema sanitario.

Sin embargo, ONG como Prisoners Defenders indican que La Habana retiene un promedio del 85% del pago de los países anfitriones, retiene pasaportes y penaliza a quienes abandonan la misión antes del tiempo pactado.

El informe de 2024 sobre trata de personas del Departamento de Estado sitúa los ingresos de Cuba por exportación de servicios profesionales entre 6.000 y 8.000 millones de dólares (5.150 y 6.975 millones de euros).

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, las exportaciones de servicios profesionales representaron entre 2018 y 2020 más del 40 % del total de las ventas de la isla al exterior.

Las brigadas médicas cubanas, constituidas hace más de seis décadas y con más de 600.000 profesionales en 165 países, han sido uno de los focos de la política hacia Cuba de la administración de Donald Trump en su segundo mandato.

En los últimos meses y bajo presión de Washington, países como Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago han suspendido o reformado su cooperación médica con Cuba.

El Gobierno cubano ha negado estas críticas y calificado la presión de Washington como «feroz presión» y «chantaje» sobre los países de América Latina y el Caribe.