Cierre de gobierno: Un récord que Trump no puede romper

El cierre de Gobierno en Estados Unidos ha establecido un récord. Trump no ha conseguido convencer a los congresistas.

La embajadora estadounidense Leah Francis Campos ya presentó credenciales ante el canciller Roberto Álvarez. ¿Bailará también bachata?

Como se veía venir la Cámara de Diputados mantendría intacta la cesantía en la reforma laboral aprobada por el Senado. ¿Mejor así?

Con esa decisión el PLD no tendría que recurrir ante el Tribunal Constitucional ante la eventual modificación de la cesantía. ¿Se lo economiza?

En las democracias se ve de todo. Un hombre se acercó, tocó y trató de besar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sorprende la aclaración del Vaticano de que la virgen María no concede gracias ni media para salvar. ¿Había necesidad?

Una tarea para Roberto Santana es la denuncia del reo en Najayo de que fue aislado por supuesta influencia de otro recluso.

Tal parece que Boca Chica está en pie de lucha. A la huelga de maestros le han seguido protestas por el deterioro de hospitales.