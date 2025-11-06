Reforma policial enfrenta obstáculos

Se sabía que la reforma de la Policía no sería una tarea sencilla. Lo que no se sabía es que sería tan complicada. ¿Resistencia?

A menos que queramos tapar el sol con un dedo, el ambiente no estaba para la celebración de la Cumbre Iberoamericana. ¿De acuerdo?

La congresista estadounidense de origen cubano, Elvira Salazar, no tardó en respaldar la suspensión de la cumbre. Su solidaridad halaga.

El exdirector de la Policía, Guillermo Guzmán Fermín, entendió que el silencio era mejor a una polémica sobre seguridad. ¿Verdad?

La Digesett debe explicar la costosa presencia de sus agentes en sustitución de semáforos. Más cuando con ellos el tránsito empeora.

Los bajos índices en las evaluaciones indican que el país necesita más maestros que sindicalistas en las escuelas. ¿O hay confusión?

Muchos rubros agrícolas están supuestos a subir de precio por los efectos de Melissa. ¿Dirá alguien que es por otras razones?

Gran alivio para el PRM el apoyo que le ratificó el influyente líder político Tomás Hernández Alberto. Lo necesitaba.