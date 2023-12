Cinco millones y 9 puestos en el CARD habrían formado parte del acuerdo entre Diego García y Yohan López

Cinco millones de pesos y nueve puestos dentro de la gestión del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) fueron supuestamente parte del acuerdo que habría subrayado el jurista Diego José García Ovalle, quien era del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con el representante del oficialismo Yohan López, para que este llegara a liderar el gremio de los abogados del país.

El PLD de manera inmediata catálogo de “alta traición” esta acción. Procedió a la expulsión partidaria de por vida del dirigente García Ovalle, quien era miembro y subsecretario de Asuntos Jurídicos. El tribunal ético de esta estructura consideró que transgredió sus estatutos y leyes disciplinarias.

García sostuvo que los del Partido Revolucionario Modero (PRM) solo le entregaron cuatro millones de pesos de cinco, que se habían acordados. Razón por la que supuestamente declinó la alianza informal y, que procedió a devolver todo el dinero.

“Nos iban a dar 5 millones de pesos para nosotros realizar un trabajo en la base. Pero, solo me entregaron cuatro millones. Además, faltaba el asunto de las cuotas (plazas) en el CARD. Desde que vi que eso no estaba ahí devolví todo el dinero, que no era para mí sino para trabajar en la comunidad jurídica. ¡Porque es con dinero que se hace!”, expresó García, durante entrevista radial en el programa “Sol de la Mañana”.

Levantarle la mano y declarar como ganador a Johan López antes de que la Comisión Nacional Electoral del CARD emitiera el primer boletín oficial, fue la primera sospecha para algunos de que el expresidente de los abogados habría acuerdo con el candidato de Nuevo Tiempo.

Triunfo

El presidente de la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Ydelfonso Brito Rosario, reiteró el triunfo de Trajano Vidal Pontentini con un margen superior a los 600 votos. Al tiempo, reveló que les hicieron ofertas con fine de favorecer a grupos.

El titular de la comisión electoral precisó que Vidal Pontentini, apoyado por la Fuerza del Pueblo, obtuvo 11,473 votos para el 48.7% del total. En tanto, Johan López, de la corriente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), registró la segunda mayor ponderación tras lograr 10,817 escaños que equivalen al 45.9%. Los cómputos indican que Pontentini superó por 656 votos a López.

El candidato de la Convergencia Nacional, Pedro Rodríguez Montero y el aspirante del Movimiento para el Rescate del CARD, Osiris Díaz Ynoa sacaron 931 y 302 votos, respectivamente.

Brito sostuvo que personas del oficialismo le convocaron para una reunión privada durante este proceso, la cual se declinó, al no acordar realizarse ante los demás representantes de la comisión que organiza las elecciones y de manera pública.

“A mí me convocaron una vez. Se me pidió que nos reuniéramos y yo le dije que debía hacerse junto a los demás miembros, se declinó la reunión debido a que no quisieron. Nosotros hemos aguantado de todo en este proceso. Y, ha sido más por las amenazas que por las ofertas, aquellas donde se brinda de todo cuando hay intereses”, expresó.