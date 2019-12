“El hombre de las mil caras”

Mientras buscaba qué ver en Netflix, la semana pasada, me sorprendió, primero, la gran cantidad de películas de cartel y prestigio disponibles en el servicio de streaming, y segundo, la elección que finalmente hice, la película española “El Hombre de las Mil Caras” o “Smoke & Mirrors”, como se ha dado en llamar al filme en inglés.

La producción no es reciente, y de hecho fue estrenada en España en 2016, pero este hecho no le resta valor ni actualidad. La historia, aunque tiene más de una mentira, como muy bien se advierte al inicio, está inspirada en hechos reales.

Y para quienes no hayan visto la película o no sepan del sonado caso en el que se basa, el acceder ahora a ella resulta mucho mejor, puesto que no hay un conocimiento previo o background que limite la inmersión en la misma.

Tampoco recomiendo leer nada, previo al visionado, ni siquiera la reveladora sinopsis de la película que abunda por ahí, en virtud de que dice mucho más de lo que debería. Recuérdese que esto es un thriller, y con frecuencia en este tipo de filmes, la sorpresa y el descubrimiento son elementos vitales para construir la tensión e intriga.

Hay quien dirá, ¿pero qué intriga puede haber en una historia que recorrió medio mundo? Bueno, lo cierto es que esa fue la apuesta o enfoque narrativo al que recurrió el director Alberto Rodríguez.Y la

misma es tan apropiada como efectiva, en particular, repito para quienes no sepan nada respecto al hecho en cuestión.

La historia no se anda con rodeos, y desde el inicio ofrece indicaciones de por dónde va. Esto era de esperarse, dado el origen de donde procede. Pero, en fin. El relato se centra en una etapa de la vida de

Francisco “Paco” Paesa, (Eduard Fernández), un ex agente del servicio secreto español que fue

engañado por su propio gobierno, y luego encontró la forma de cómo devolverle el favor.

La primera parte de la película se ocupa de introducir a los personajes, y en especial a Paco, quien se mueve por el mundo como pez en el agua, entre mercaderes de armas, espías, funcionarios corruptos y

una banda internacional capaz de engañar al mismísimo diablo.