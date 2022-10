Cirujana realiza jornada

Con la detección de 15 casos sugestivos de cáncer de mama, por tercera ocasión se realizó la jornada que lidera la cirujana plástica Tania Medina, “Tocarte las mamas es vida”.

Un amplio grupo de mujeres y hasta de algunos hombres, acudió al llamado anual que realiza la especialista para la detección temprana del cáncer de mama.

Los casos sugestivos detectados en actividad, a la que en esta oportunidad, se unió a la influencer Chiky Bom Bom e Ingrid Macher, fueron referidos a especialistas para verificar el grado de la enfermedad y el tipo de tratamiento que amerita cada uno de estos hallazgos.

En esta tercera versión, por primera vez la influencer Chiky Bom Bom se hizo una sonomamografía, acción con la que quiso no solo conocer sobre la salud de sus mamas, sino también crear consciencia de lo importante que es la detección temprana.

Tras ponderar el éxito de la jornada, Medina dijo que “por tercer año consecutivo he liderado la importancia de tener consciencia y aprender a revisarse las mamas. Me complace que Chiky Bom Bom e Ingrid Macher, quien es sobreviviente de cáncer de mama, me hayan acompañado”.