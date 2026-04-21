Ciudad Colonial renacida

La Ciudad Colonial de Santo Domingo, epicentro de la historia del Nuevo Mundo, atraviesa actualmente un proceso de revitalización que promete devolverle el esplendor perdido. Sin embargo, más allá de la estética, el debate sobre su futuro debe centrarse en la autenticidad histórica y la funcionalidad urbana.

La reciente intervención en las calles, con el soterramiento del tendido eléctrico en algunas vías, representa uno de los avances más significativos en décadas. Al eliminar la telaraña de cables que empañaba las fachadas coloniales, se ha logrado rescatar la visual limpia de los monumentos. No obstante, el diseño de las calles debe ir de la mano con una visión ambiciosa: la peatonalización total.

Para que la Ciudad Colonial respire es imperativo retirar el tráfico vehicular pesado. La experiencia de los residentes y visitantes mejoraría drásticamente si se lograra circuitos peatonales continuos que permitan caminar desde la Puerta del Conde hasta las Atarazanas sin la interrupción del ruido y el peligro del tráfico.

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Construir parqueos periféricos, estilo edificios de estacionamiento estratégicamente ubicados en los alrededores (como la zona del Puerto o la Avenida Mella) es la única solución viable para liberar las estrechas calles de vehículos parqueados.

Un punto crítico en la restauración es la recuperación de la muralla defensiva. En muchas zonas, el muro que protegía la ciudad ha quedado oculto por construcciones modernas o el abandono.

Redescubrir los tramos ocultos y considerar la reconstrucción de sectores estratégicos de la muralla no solo aportaría un valor histórico incalculable, sino que redefiniría el límite arquitectónico de la ciudad, permitiendo a locales y turistas comprender la escala original de la primada de Amé rica.

Este proceso de remozamiento no debe buscar simplemente atraer más turistas en masa, sino elevar la calidad de la experiencia. Una ciudad con cables soterrados, calles adoquinadas para el peatón y una muralla visible invitaría a un turismo de mayor valor, interesado en la cultura, la gastronomía y la historia viva.

La Ciudad Colonial no debe ser solo un museo, sino un espacio habitable y caminable. La combinación de infraestructura moderna invisible (soterramiento) con el rescate de la estructura defensiva antigua marcaría el inicio de una nueva era para nuestro patrimonio más preciado.

El entusiasmo por recuperar la identidad de nuestra Ciudad Colonial es un motor potente para el desarrollo urbano de Santo Domingo. La visión de una ciudad que rescata su pasado defensivo mientras se moderniza para el peatón del siglo XXI es un proyecto de ciudad aspiracional.

La muralla no fue solo piedra, fue el corazón de la logística defensiva de la ciudad. Redescubrir y, en puntos críticos, reconstruir partes de la muralla (siempre bajo criterios de arqueología histórica y no falsos históricos) permitiría crear un sendero perimetral.

La integración de este sendero permitiría que el turista recorra la ciudad siguiendo el trazado defensivo, convirtiendo el límite de la ciudad en un atractivo en sí mismo, conectando hitos como el Fuerte de San Gil y el Fuerte de Santa Bárbara.

La transición hacia un modelo peatonal requiere entender la trama urbana. La Ciudad Colonial tiene una retícula ortogonal que es perfecta para ser recorrida a pie.

El desafío del parqueo es el mayor obstáculo. La solución probada en otros cascos históricos de América Latina es el modelo de anillos:

Se podrían construir parqueos disuasorios en las avenidas limítrofes (como la Mella o la George Washington), conectados con sistemas de transporte eléctrico tipo shuttle o bicicletas compartidas.