Philippe Bien-Aime

Exalcalde haitiano de Miami

Su caso puede destapar una caja de Pandora en Estados Unidos. El Departamento de Estado busca despojarlo de la ciudadanía estadounidense de comprobarse que la adquirió a través de un matrimonio por negocio y por la supuesta falsificación de documentos. Las fórmulas han sido una vía para establecerse legalmente en la nación.

Wander Franco

Pelotero profesional

Su calvario en los tribunales por las relaciones que sostuvo con una menor constituye un triste ejemplo para peloteros y atletas sobre la necesidad de controlar las emociones. A pesar de su juventud y de su gran talento su carrera en Grandes Ligas está en un limbo. Como si existiera alguna prohibición no se ha visto siquiera la solidaridad de sus compañeros.

Puedes leer: Muerte de Willie Colón enlutece a la música latina

Willie Colón

Cantante boricua

Con su muerte a los 75 años no solo se apaga una voz, sino que desaparece uno de los íconos más representativos de la salsa. Fue una de las estrellas de la Fania, que dirigió Johnny Pacheco. Con el cantante Héctor Lavoe hizo historia como intérprete con temas como Juanito alimaña, entre muchos otros.