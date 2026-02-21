Redacción América (EFE).- La música latina ha manifestado su dolor este sábado por el fallecimiento a los 75 años de Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de temas icónicos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’ y quien se consagró como un ícono en su género.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y artistas puertorriqueños de la talla de Víctor Manuelle, Bobby Valentín o Elvis Crespo expresaron su tristeza y sus condolencias a la familia y amigos ante la pérdida de uno de los pilares fundamentales de la salsa.

También se han pronunciado músicos como Rubén Blades, el merenguero Wilfrido Vargas, el salsero Yiyo Sarante, el colombiano Carlos Vives o la orquesta salsera Grupo Niche.

«Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de a Nuestro Señor fue otra. Me uno al dolor de la Esposa, hijos, nietos & Familia, Amigos, Colegas y seguidores por la partida de un gran visionario, con una identidad propia», subrayó en sus redes sociales el veterano músico puertorriqueño Bobby Valentín.

Por su parte, el salsero Víctor Manuelle lamentó en su cuenta de Instagram una nueva pérdida en «el universo de la salsa», tras la reciente partida de pilares del género musical como Raphael Ithier y Papo Rosario a finales de 2025.

Del mismo modo, Elvis Crespo agradeció en sus redes sociales haber tenido el privilegio de escuchar «la genialidad de un artista que comunicaba a través de su creatividad y sensibilidad», y tildó a Colón como «el productor más influyente que ha dado la salsa».

«La salsa está de luto»

Desde Fania Records, sello fundamental en el desarrollo de la salsa, lamentaron la partida de quien consideraron «un ícono de nuestra cultura y un pilar de la familia Fania».

Fotografía de archivo del cantautor panameño Rubén Blades (c) junto a otros dos grandes de la salsa: Willie Colon y Celia Cruz. EFE

En un mensaje difundido en redes sociales, destacaron que Colón fue «un visionario que moldeó el sonido de la salsa moderna» y afirmaron que «su impacto es eterno».

El cantautor panameño Rubén Blades, con quien Colón marcó una de las alianzas más influyentes del género, confirmó la noticia con pesar. «Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido», escribió.

Blades envió sus condolencias a la esposa e hijos del músico y adelantó que más adelante reflexionará sobre su «vital e importante legado musical».

El pianista Papo Lucca, director de La Sonora Ponceña, manifestó su profunda tristeza y evocó la fe que mantenía en la recuperación del músico. «Hoy despedimos a un referente, pero su obra seguirá sonando en cada escenario donde la salsa se toque con respeto y pasión», expresó.

Oscar D’León, quien colaboró en varios homenajes de la Fania y con la marca Fania All Stars, afirmó: «¡Cómo cuesta decirle adiós a un gigante! Hoy la salsa está de luto, pero estoy seguro de que el cielo está de fiesta recibiendo a un grande».

Willie Colón, un artista que trasciende a los géneros

El histórico merenguero dominicano Wilfrido Vargas dedicó a Colón una larga publicación en su cuenta de Instagram en la que afirmó que «hoy se nos va un gigante cuya música no solo marcó al Caribe, sino al mundo entero».

Y añadió: «Willie, hermano, tu sonido abrió caminos que hoy recorren millones en todos los continentes. Convertiste la música en crónica, en bandera y en memoria».

Fotografía de archivo del músico Willie Colón, ícono de la salsa. EFE/Bienvenido Velasco

También salseros dominicanos como Yiyo Sarante, autor de la canción ‘Corazón de acero’, o Antonio Rodríguez Castillo, conocido artísticamente como ‘Sexappeal’, utilizaron sus redes sociales para despedirse de Colón.

«Desde mis hijos más grandes a mis hijos más pequeños, pasando por nosotros, una mezcla de tristeza y gratitud. Otro grande que se va pero que se queda en su música. Descansa en paz querido Willie», manifestó por su parte el colombiano Carlos Vives en su cuenta de X.

Mientras tanto, el Grupo Niche, una de las grandes orquestas de salsa de Colombia, manifestó su tristeza por el fallecimiento del artista, al que definió como «trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura».

«Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre», señaló en sus redes sociales el Grupo Niche sobre la obra musical de Willie Colón.

Willie Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.