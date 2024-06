Ciudadanía y redes piden cambios y tienen favoritos para el nuevo gabinete

A solo 52 días para el 16 de agosto, cuando se espera el presidente Luis Abinader cambie o mueva parte de su gabinete, ya las expectativas, teorías conspirativas y especulaciones andan de boca en boca y en redes sociales, de quienes serán los destituidos y los nuevos integrantes del tren gubernamental.

Solo hay que andar en algún medio de transporte público como los son: guaguas, metro, teleférico, carros públicos o estar en alguna filas de establecimientos comerciales, instituciones públicas y privadas; o estar en algún colmado cafetería o restaurante para darse cuenta la importancia que le están dando la ciudadanía a los posibles cambio o destituciones.

Aunque el Gobierno ha realizado unos 18 cambios desde 16 agosto del 2020 por distintas razones, el presidente Abinader, ha permanecido con casi la totalidad de los Ministros que el nombro al asumir las riendas de la cosa pública con su gabinete compuesto de 23 ministro y otras dependencias.

El próximo 16 de agosto el Presidente deberá ratificar, reemplazar, mover o destituir de sus posiciones a parte de sus ministros o funcionarios de los cuales todos apoyaron la reelección y las candidaturas municipales y congresuales del PRM.

Aunque no hay preocupación en los cargos de empleos normales, ya que se maneja la información de que no habrá despidos de ningún tipo en los ministerios y empresas gubernamentales; si hay incertidumbre en los cargos y direcciones de importancia media, ya que los nuevos funcionarios llegarían con sus equipos de trabajo.

Si bien es cierto que no hay información oficial ni de fuentes confiables sobre los posibles cambios y movimientos que se avecinan, las personas hablan más sobre los colaboradores que deben ser destituidos que los que deben ser nombrados.

Aunque son muchos los ministros en el país que generan más expectativas respecto a los cambios del próximo del 16 de agosto, hay que destacar que algunos ministerios generan más interés que otros.

Por lo regular y en condiciones normales los ministerios que suelen llamar más la atención y crear mayor expectativas gubernamentales son los de: Salud Publica, Educación, Relaciones Exteriores yFuerzas Armadas, debido a su impacto directo en la vida cotidiana y la economía del país.

Sin embargo por las condiciones especiales de este nuevo y último mandato del presidente Abinader cualquier ministerio que independientemente de su importancia no eran muy seguido por la ciudadanía común, en la actualidad si lo son porque lo necesario es estar en el Gobierno y tener donde poder poner compañeritos y hacer una buena labor.

Debido a los casos particulares que se viveny vivieron dentro del PRM y el Gobierno, son muchas las expectativas que crean las posibles posiciones que ocuparían Faride Raful, Guillermo Moreno, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, entre otros.

Deben ser cambiados

Entre los ministros que según la ciudadanía y las redes sociales deberían ser destituidos y enviados para su casas, sin importar su papel dentro del PRM están los ministros de: Interior y Policía, Jesús “Chu” Vásquez, el de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton y la ministra de Cultura, Milagros Germán.

También se mencionan a los ministros: Limber Cruz, de Agricultura, Pável Isa, de Economía, Víctor -Ito- Bisonó , de Industria, Comercio y MIPYMES, Delígne Ascención, de Obras Públicas y Antonio Almonte, de Energía y Minas, aunque hay más estos son algunos de los nombres que según las redes no deberían seguir donde están.

Deben seguir

Aunque hay más los principales que deben seguir según las especulaciones son: Héctor Valdez Albizu (gobernador del Banco Central), Miriam Germán Brito (procuradora general de la República) y Antoliano Peralta Romero (consultor jurídico del Poder Ejecutivo), Luis Miguel De Camps (ministro de Trabajo), David Collado (ministro de Turismo).

La era de Abinader

Algunos opinan que este nuevo periodo que se inicia el 16 de mayo, contrario al anterior será el gobierno de Abinader, pues la gestión pasada que comenzó en el 2020 fue el periodo del PRM y los que creyeron en él y ayudaron a ganar las elecciones para ese entonces.

Al anunciar el mandatario que no volverá a aspirar a dirigir los destinos de la nación, porque aparte de que se lo prohíbe la constitución, no le interesa, volver y que no incluirá bajo ninguna circunstancia, en la reforma constitucional que el auspicia, ninguna posibilidad de hacerlo, lo pone en una posición sin presión ni compromisos.

Fuentes

Este trabajo está basado en extractos de conversaciones extraídos de filas en instituciones públicas y privadas, y en vehículos del transporte públicos, además también de programas de youtube y redes sociales, por lo cual su fundamento es básicamente especulativo y no científico.

Inconcluso

El Gobierno de Abinader cumplirá 4 años el próximo 16 de agosto del 2024, y en honor a la verdad ha sido un buen gobierno para algunos y una mala gestión para otros. Lo que si hay que estar claro es que el problema de la Salud Publica, la Reforma Policial y la seguridad ciudadana, el transporte público y el caos en el transito; y el problema del agua potable, pero sobre todo el problema de la inmigración haitiana siguen siendo problemas a solucionar.