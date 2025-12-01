Clásico Boyón Domínguez: Pueblo Nuevo, Rafael Leónidas Solano y Simón Bolivar se imponen en basket

Desde la izquierda Albert Tusent, Richard Mejía, Alexis Germán y Joshua Abreu, se destacaron por el Club Pueblo Nuevo.

Los clubes Pueblo Nuevo, Rafael Leónidas Solano y Simón Bolivar triunfaron en la apertura del Clásico de Baloncesto Boyón Domínguez que tiene una dedicación especial a Fernando Gerardino, ejecutivo de Seaboard.

En el campeonato se disputa la Copa Banreservas y tiene como sede el polideportivo del Club Deportivo y Cultural Mauricio Báez.

Richard Mejía acaba

El Club Pueblo Nuevo derrotó 68 puntos por 67 a la representación del Club Renacer con una impresionante actuación de Richard Mejía, quien anotó 29 puntos y logró 5 rebotes.

Richard fue escoltado por Albert Gutiérrez y Euris Ozuna, quienes encestaron 7 puntos cada uno.

El mejor por los derrotados fue Saniel Montero con 22 puntos.

Montero excelente

Manuel Montero fue pieza determinante para que el club Rafael Leónidas Solano se impusiera al club Rosa Duarte 81 por 77.

Montero encestó 28 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias.

También contribuyeron por el Solano, Franyel Tejeda, con 12 puntos y 2 rebotes, mientras que Alexander Hichez, 10.

El más destacado por el Rosa Duarte fue Brailin Canela, con 19 puntos.

Martínez sin defensa

No hubo defensa para Manuel Martínez, quien anotó a su antojo 33 puntos con 4 rebotes y 2 asistencias para ser el héroe en la victoria del Club Simón Bolivar frente a Los Hidalgos 86 por 77.

Manuel a pesar de que fue defendido por dos y en ocasiones por tres, pudo lograr una gran noche en la victoria de su club.

El Simón Bolivar contó igualmente con la ofensiva de Robert Brito quien anotó 21 puntos y capturó 7 rebotes.

Por los vencidos Darvin Pozo tuvo 28 puntos.

Clubes

En el Clásico Boyón Domínguez participan 33 clubes, cifra récord del evento.

Juegos de hoy

El Clásico Boyón sigue esta noche. A las seis de la tarde 5 Martírez y Los Pioneros y luego San Lázaro contra Iván Guzmán Klang.

Hasta mañana, si dios quiere, dominicanos.

La virtud no queda nunca sola, huérfana. Debe forzosamente tener vecinos».

(Confucio,

pensador chino)

“Si caminas deprisa alcanzas a la desgracia; si vas despacio la desgracia te alcanza a ti”.

(Proverbio ruso)