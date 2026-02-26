Cadena de transmisión deluxe para Clásico Mundial Béisbol

Miguel Medina, CEO del Grupo de Medios Panorama, en la presentación de los narradores, comentaristas y voces comerciales que integrarán la cadena de transmisión de los partidos del Clásico Mundial de Béisbol para todo el territorio dominicano.

Un total de 37 profesionales de la crónica deportiva serán los encargados de llevar al pueblo dominicano las incidencias de cada partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 por televisión y radio, desde el próximo 5 hasta el 17 de marzo.

Miguel Medina, CEO del Grupo de Medios Panorama, y José Antonio Mena, coordinador general de narradores y comentaristas, se enfocaron en conformar un equipo de expertos y voces reconocidas en la narración de la pelota dominicana y de los juegos de Grandes Ligas.

Medina indicó que el proyecto fue concebido con un enfoque abierto, plural e integrador, para permitir la participación de narradores y comentaristas vinculados al béisbol invernal dominicano interesados en formar parte de la transmisión.

“Hemos conformado un equipo amplio y diverso, integrado por voces con experiencia y conocimiento para narrar un evento de esta magnitud. Nuestro objetivo es que cada transmisión esté respaldada por profesionales capaces de contextualizar el juego, interpretar sus momentos clave y aportar rigor y criterio profesional, como se merece toda la fanaticada dominicana”, expresó Medina al presentar el grupo.

La cadena

Los integrantes de la cadena serán Orlando Méndez, Melvin Bejarán, Ernesto Kranwinkel, Ildefonso Ureña, José Luis Montilla, Carlos Almánzar, César Marchena, Radhamés González, Fernando Holguín, José Luis Mendoza, Manuel Reyes, Fernando Ravelo, Rafael Díaz, Manuel Acevedo, Víctor Báez, Tuto Mota, José Pérez, Iván Ramos, Alex Luna, Tommy Troncoso, Yahadi Henríquez, Cristian Rojas, Daniel Araujo, Miguel López, Julio Peguero y Diego Guzmán.

Como locutores comerciales participarán César Rosario, Raphy De León, Santos Peralta, Fernando Custodio, Moreno Mejía, Diego Marte, Welkis Ramírez, Máximo Contreras, Héctor Mancebo y Michael Monegro.

Emilio Valdez estará en la coordinación técnica.

Un Apunte

Medios de difusión

Los partidos se transmitirán a todo el territorio nacional a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9 y el periódico Panorama, con la participación como aliados de Teleantillas Canal 10, Coral Canal 39, Expreso 89.1 FM, con cobertura en el Cibao, y Baní FM 97.5, para la región Sur.