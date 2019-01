Santo Domingo.- La Clínica de Cirugía Estética Dermostetic Láser Clinic MB, donde murió una paciente tras ser sometida a una cirugía, fue intervenida por el Ministerio de Salud Pública (MSP), conjuntamente con el Ministerio Público, por no reunir las condiciones establecidas en la Ley General de Salud 42-01 y su reglamento 1138-03.

En un comunicado, el director de Habilitación y Acreditación Adscrita al Viceministerio de Garantía de la Calidad, doctor Bruno Calderón Troncoso dio a conocer el procedimiento contra el centro de salud, ubicado en la calle 13 esquina Armando Oscar Pacheco número 11de la Urbanización Fernández, tras comunicarles el cese inmediato de la prestación de servicios de salud tras el hallazgo encontrado por los supervisores en la visita de verificación por la muerte de la joven Julia Arias Almonte de 27 años quien falleció tras ser sometida a una cirugía estética en ese centro de salud.

“Nosotros lo que estamos persiguiendo es el cumplimiento de la ley como ya le he mencionado en el marco jurídico que establece que los establecimientos deben habilitarse, ustedes me dirán que hay muchos lugares sin habilitarse, es cierto, y esto ponen en juego la calidad de la atención que reciben los usuarios entonces esta ocasión me permite comunícalesa todos los propietarios de prestadores de servicios que deben habilitarse demanera correcta y que deben poner sus establecimientos de salud en una condición de calidad, para que el servicio sea bueno para los pacientes y que no ocurran casos que sean lamentables”, dijo Calderón Troncoso.

Calderón Troncoso explicó que esa clínica de estética fue clausurada mediante la resolución elaborada por un equipo de técnicos que inspeccionaron las instalaciones de esa clínica y que se le dio un plazo de 48 horas para que los pacientes desalojen las instalaciones que ya están cerradas lo que incluye el bloque quirúrgico.

Sin embargo dijo que los pacientes que están ingresados se les permitirán estar con sus familiares y asistencia médica hasta que puedan abandonar el centro.

Las autoridades de Salud Pública señalaron que luego de la evaluación al centro, se determinó su cierre temporal tras constatar que dicho establecimiento no cumple con las buenas prácticas médicas en violación al reglamento de habilitación lo que constituye un riesgo para la salud de la población.

Desde el Ministerio de Salud se mantiene el compromiso de velar por la salud de la población por lo que les pide a los prestadores de servicio de salud cumplir con las normas establecidas.