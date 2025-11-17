SANTO DOMINGO. La integración equilibrada de estructura, producción, nutrición, sanidad y genética es esencial para garantizar una operación avícola eficiente y sostenible, afirmó el presidente de Sanut, Miguel A. Lajara, durante el cierre del tercer Taller de Avicultura: Producción de Huevos para Principiantes.

Lajara destacó que estas áreas funcionan como un sistema integrado, donde cualquier debilidad afecta el desempeño global. Por ello, insistió en la necesidad de que productores y emprendedores comprendan esta interrelación para responder a las demandas del mercado y fortalecer la seguridad alimentaria.

José Paulino, uno de los profesores en el taller, junto a varios participantes.

En el taller participaron 60 emprendedores, estudiantes y pequeños productores, quienes recibieron capacitación virtual y visitaron la Granja Guanuma, donde conocieron de cerca el proceso de producción y las prácticas de bioseguridad aplicadas en la industria del huevo.

El presidente de Sanut subrayó que la empresa opera en varios eslabones de la cadena alimentaria, experiencia que confirma la importancia de integrar correctamente los cinco pilares mencionados. También reiteró que cada decisión dentro de una granja tiene impacto financiero, por lo que la formación continua es indispensable.

Con esta tercera edición, Sanut reafirma su compromiso con la capacitación técnica y anunció que continuará promoviendo programas educativos para fortalecer el desarrollo del sector avícola nacional.