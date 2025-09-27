Club Rosa Duarte: 50 años a favor de la juventud

De pie, los jugadores del equipo minibasket Jendry Mateo, Alex Rodríguez, Omar García, Marlon Castillo, Misael Román, Yuniel Martínez, Yeiniel Martínez y de rodillas, Yolver Ramírez, Isaac García y Andy Acosta, junto a su entrenador Jefferson Feliz Merán. Este equipo se prepara para un intercambio deportivo en la ciudad de Indiana, Estados Unidos.

El populoso club deportivo y cultural del Barrio Mejoramiento Social celebra este mes de septiembre su 50 aniversario con grandes logros que exhibir y el pedimento de un techado

Un 5 de septiembre de 1975, nació el Club deportivo y cultural Rosa Duarte, ubicado en la calle Teniente Amado García #53, del barrio Mejoramiento Social.

Esa historia que se comenzó a forjar hace ya 50 años, crece cada día y lo hace al mismo tiempo que el compromiso de un grupo de hombres y mujeres que trabajaron para que fuera realidad.

El motivador

Jorge Núñez, cariñosamente conocido como “Chichí”, quien funge como asesor y entrenador, manifestó su satisfacción por celebrar este aniversario y resaltó que continuará poniendo todos sus esfuerzos en la juventud del club.

“Es motivo de mucha satisfacción ser parte fundamental de la historia del club Rosa Duarte, este club es el refugio de los muchachos, por lo que toca seguir trabajando para congregar a más niños en esta familia”, dijo emocionado.

Núñez, quien se registró como miembro del club con 10 años de edad, y ya con 20 años, se convirtió en asesor, es un líder y ejemplo a seguir para los niños y jóvenes del sector.

Su disposición y alegría, lo han llevado a ganarse la confianza de los jugadores de baloncesto, quienes lo ven como un padre, pues trabaja los guía en el deporte y para que se inserten como hombres de bien en la sociedad.

Presidentes

César Sánchez, presidente de la entidad también expresó su regocijo por este 50 aniversario y exhortó a todos los jóvenes a proteger el nombre de su institución, siempre alineado a los buenos valores y sana conducta.

Miguel Encarnación fue el primer presidente electo de la entidad, en el periodo 1985-1988.

El señor Jorge Suriel Peña, asumió el cargo desde el 1988 hasta 2005.

Fue sucedido por Alcides Mercedes Salas, quien se posicionó como presidente en 2005 hasta 2015.

Luego le correspondió a César Sánchez, quien ostenta el cargo desde el 2015.

Logros

Rosa Duarte es una auténtica fortaleza en la categoría del baloncesto masculino U-25 en el Distrito Nacional.

En los últimos años se han consolidado como una de las franquicias favoritas en el torneo de Segunda División que organiza la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional y en el Clásico de Baloncesto Boyón Domínguez, los torneos de mayor nivel en esta categoría de la zona metropolitana.

Un NBA

David Jones, producto de esta organización, es su máximo representante en la actualidad, pues tan pronto como este año comenzará su travesía en el mejor baloncesto del mundo, luego de firmar un contrato de dos vías con los Spurs de San Antonio.

Jones siempre ha dejado saber su amor por el club y recientemente lo hizo de la mejor manera que conoce, jugando al baloncesto.

Antes de jugar en la Liga de Verano con los Spurs de San Antonio, Jones participó en el Torneo de Segunda División de la ABADINA, en el cual mostró su nivel élite, anotando más de 50 puntos en dos compromisos.