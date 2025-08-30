En la dirigencia de esas organizaciones deportivas y culturales hay muchos hombres y mujeres con amplia experiencia en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos.

Eso debe ser aprovechado por los miembros del Comité Organizador de los Juegos del 2026, que preside el periodista José P. Monegro.

Primeros pasos

El Comité Organizador comenzó a dar los primeros pasos y realizó hace algunos días una importante reunión con directivos de clubes ubicados en diferentes lugares del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

Y eso es muy positivo.

Experiencia

Tengo experiencia y pleno conocimiento de que existen muchos dirigentes y miembros de clubes que han realizado trabajos excelentes en diferentes eventos internacionales de gran trascendencia.

Desde mi óptica, hay que aprovechar a esos clubistas para que se motiven y se integren a los trabajos de los Juegos del 2026.

Voluntarios

Los clubes tienen cientos de miembros que tienen la capacidad para ser miembros del voluntariado de los Centroamericanos y del Caribe del 2026.

Los voluntarios en todos los juegos son piezas claves para el éxito de esos certámenes internacionales.

Los voluntarios tienen que estar motivados y con un enorme deseo de servir a la patria para que realicen trabajos con disciplina y responsabilidad en los lugares que sean designados.

Por eso hay que buscar voluntarios que puedan sentirse orgullosos de las labores que puedan desempeñar.

Ampliaré en otras entregas sobre las labores de los voluntarios y sus integraciones a los Juegos del 2026.

Trabajos

Garibaldy Bautista

Son muchos los dirigentes y miembros de clubes deportivos y culturales del Distrito Nacional y el interior del país que han desempeñado diferentes puestos en juegos nacionales e internacionales que son designados por el Comité Organizador de los Juegos del 2026 y que reciben sus salarios, de acuerdo a las posiciones que ocupan.

Claro, son dirigentes y miembros de clubes que son evaluados rigurosamente y que tienen que tener la capacidad para poder desempeñar un cargo en el magno evento.

Hay jóvenes directivos y miembros de clubes que se han preparado y saben varios idiomas, pero tienen que estar conscientes de que deben estar en los lugares que sean asignados 60 0 45 minutos antes de la hora prevista.

Jóvenes

Son inmensas las responsabilidades de los jóvenes voluntarios de los Juegos del 2026, pero al final serán, junto a los atletas, los verdaderos héroes del evento.

El país necesita el concurso de sus jóvenes, que han demostrado que cuando son bien dirigidos cumplen a cabalidad con su deber.

Adultos mayores

Otro aspecto de importancia es que los voluntarios que son adultos mayores juegan un papel preponderante en los Juegos del 2026.

Son personas que difícilmente fallen. Son responsables y aman a su país. Saben que está el prestigio de la nación y de ahí su fiel cumplimiento.

Tengo que compartir con ustedes y algunos miembros del Comité Organizador y directores generales sobre el voluntariado.

En todos los juegos internacionales y nacionales en las clausuras de esas justas, los voluntarios reciben grandes ovaciones por su entrega, dedicación y, reitero, por el amor a la patria.

Cortos

Mucha alegría y confraternidad en los Juegos Juan Pablo Duarte de Nueva York, de acuerdo a los reportes que he recibido.

Un consejo a los que están laborando en los Juegos Juan Pablo Duarte: Trabajen sin descanso hasta el final para que ese evento concluya sin tropiezos. Siempre existen fallas en todas las justas, pero éstas deben ser mínimas.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.