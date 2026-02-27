Santo Domingo.– El Colegio Médico Dominicano (CMD) y las sociedades médicas especializadas acordaron unir esfuerzos para enfrentar el intrusismo profesional y reclamar mejores condiciones laborales para los galenos, durante la primera reunión celebrada entre la directiva del gremio y representantes de esas organizaciones.

En el encuentro se estableció una alianza estratégica orientada a fortalecer el ejercicio profesional y hacer frente a los principales desafíos del sistema de salud.

La reunión del Consejo Nacional de Sociedades Especializadas del CMD fue encabezada por su presidente, el doctor Luis Peña Núñez, y contó con la participación de directivos del 98 % de las sociedades convocadas, según un comunicado de prensa.

Los participantes coincidieron en la necesidad de implementar mecanismos de apoyo colectivo para las sociedades especializadas, combatir la usurpación de funciones por parte de personas no calificadas, someter a los infractores ante la justicia, garantizar condiciones de trabajo dignas y delimitar claramente las competencias de cada especialidad.

De acuerdo con el comunicado, Peña Núñez afirmó que “es vital unificar fuerzas para asegurar que las metas de cada sociedad se cumplan y erradicar el intrusismo, que tanto daño hace a nuestra profesión y a la salud del pueblo dominicano”.

La nota señala que la alianza busca promover la excelencia académica y el bienestar profesional de los médicos, en un ambiente de respeto y cordialidad entre las partes.

Las sociedades médicas forman parte del CMD en calidad de filiales y están agrupadas en el Consejo Nacional de Sociedades Especializadas. En total, 57 sociedades especializadas están avaladas por el gremio.

Reunión con ortopedistas

En un encuentro aparte, el doctor Peña Núñez se reunió con el presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia, doctor Andy De León, para abordar temas relacionados con honorarios profesionales y otras reivindicaciones del sector.

Ambos dirigentes resaltaron la importancia de la cohesión institucional para lograr que las demandas de los especialistas sean atendidas por las autoridades y las administradoras de riesgos de salud (ARS), según un mensaje publicado en las redes sociales del CMD.

Durante la reunión se planteó la necesidad de revisar los tarifarios y mejorar las condiciones contractuales de los ortopedistas en el ejercicio privado, con el objetivo de garantizar una remuneración justa acorde con la complejidad de los procedimientos que realizan.

Asimismo, coincidieron en la urgencia de supervisar y fortalecer la calidad de los programas de formación, asegurando que los futuros ortopedistas cuenten con hospitales adecuadamente equipados y programas académicos actualizados.

El doctor De León destacó que este acercamiento marca el inicio de una etapa de colaboración activa que busca no solo beneficiar a los especialistas, sino también elevar la calidad de la atención quirúrgica que recibe la población dominicana.