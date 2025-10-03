Nancy Salcedo, miembro y secretaria del CNM y el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Santo Domingo.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, concluyó este viernes la fase de evaluación de desempeño de tres jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que aspiraban a continuar en sus cargos, decidiendo no confirmar a ninguno de ellos.

La información fue ofrecida por Nancy Salcedo, miembro y secretaria del CNM, quien detalló que los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Gris y Moisés Ferrer no fueron ratificados tras cumplir siete años en sus funciones, conforme a lo establecido en la ley.

Las razones que sustentan la decisión están contenidas en el acta oficial del Consejo, que será publicada en el portal institucional para conocimiento público.

Quedan cinco vacantes en la Suprema Corte

Con esta decisión, las tres posiciones se suman a las vacantes dejadas por los magistrados Napoleón Estévez y Blas Fernández, quien declinó participar en el proceso de evaluación.

De esta manera, el CNM dispone ahora de cinco vacantes que deberán ser ocupadas en la próxima ronda de designaciones para la Suprema Corte de Justicia.

Proceso de selección inicia el 6 de octubre

La secretaria del Consejo informó que el proceso para elegir a los nuevos jueces comenzará el lunes 6 de octubre, cuando se abrirá la convocatoria para la presentación de candidaturas tanto a la Suprema Corte de Justicia como al Tribunal Superior Electoral (TSE).

Los aspirantes podrán depositar sus postulaciones en la Secretaría del CNM, siguiendo los plazos y requisitos establecidos en el cronograma previamente aprobado.

Evaluación bajo criterios de transparencia

El CNM aseguró que este proceso se llevó a cabo bajo los principios de transparencia, publicidad y participación, con una revisión exhaustiva de los informes de desempeño y la realización de entrevistas públicas a los jueces evaluados.