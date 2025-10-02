Santo Domingo.- La sesión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evaluar a tres magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) concluyó este jueves sin contratiempos, informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.

Peralta explicó que, según la ley y el reglamento, los jueces cuyo período constitucional finaliza deben ser evaluados para decidir si serán confirmados o reemplazados.

Durante la sesión, cada magistrado presentó un informe sobre su desempeño y respondió las preguntas de los miembros del Consejo.

El vocero del CNM indicó que, salvo decisión distinta del presidente de la República, el Consejo se reunirá nuevamente este viernes para emitir una resolución sobre la permanencia de los magistrados.

En caso de que alguno no sea ratificado, su plaza será incluida en la próxima convocatoria para aspirantes a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Superior Electoral.

Si los tres son confirmados, quedarán disponibles dos plazas para jueces, abogados o miembros del Ministerio Público interesados.

El diputado Tobías Crespo, consejero legislativo, destacó que la evaluación se desarrolló “de manera satisfactoria”, señalando que los magistrados expusieron su trayectoria y desempeño durante los últimos siete años. Crespo precisó que la deliberación final se realizará mañana a las 5:00 de la tarde, momento en el que el CNM tomará la decisión definitiva sobre la ratificación de los jueces.