COD buscará recuperar confianza perdida

Algunos miembros del Comité Olímpico Dominicano me aseguraron que esa organización, rectora del olimpismo, otrora, entidad respetada y admirada por los dominicanos, pondrá todo su empeño en recuperar su imagen y dar a conocer algunas iniciativas positivas que son totalmente desconocidas.

Quise confirmar las informaciones recibidas y hablé ‘’ largo y tendido con Rubén Tejeda, vicepresidente de la entidad, quien me confirmó que ciertamente existe un ánimo de transformación del Comité Olímpico Dominicano. ‘’ Todos los miembros estamos de acuerdo en que debemos cambiar la percepción y para eso, vamos a mostrar todos los logros alcanzados, comenzando por haber saldado todas las deudas pendientes y sanear la institución.

Rubén me aseguró que el proceso de transformación ya comenzó y que sus compañeros le han manifestado que están en la mejor disposición de asumir una actitud autocrítica y de reconocimiento de algunos errores, como punto de partida para catapultar positivamente al Comité Olímpico Dominicano.

Rubén, quien también es miembro de la Federación Dominicana de Tenis, indicó con mucha seguridad que están focalizados en hacer una reforma estatutaria actualizada y que llene todas las exigencias olímpicas.

Garibaldy Bautista, presidente del COD.

‘’ Iniciaremos un proceso de consultas con muchas personas que pueden aportar, para tener unos estatutos menos interpretativos y más reales a los reclamos del movimiento olímpico’’.

Le manifesté al amigo Rubén que muchas de las cosas negativas, tienen que ver con los aprestos reeleccionistas del presidente Garibaldy Bautista y le puse como ejemplo, las elecciones de Esgrima, donde quedó evidenciado que el presidente del COD, metió manos y narices en el abortado proceso.

Me sorprendió que Rubén saliera en abierta defensa del ingeniero Bautista y me dijo textualmente: ‘’ Eso no es verdad.

El Comité Olímpico está funcionando, a pesar de todas las contradicciones normales que se dan en las instituciones colegiadas, por la prudencia y la paciencia que ha exhibido Garibaldy’’

Sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026, el sanjuanero, franco como siempre, expresó: ‘’ Creo que José Monegro está haciendo su trabajo. Es una buena persona.

Ruben Tejeda

Tiene las relaciones para tocar puertas, pero a mí, en lo particular, me preocupa que no exista un cronograma de construcciones. Y añadió:’’ Falta un poco de entusiasmo en algunos presidentes de federaciones, pero eso mejorará en la medida en que el Comité Organizador, sepa integrarlos y consultarlos.

Le pregunté sobre el manejo de Luis Chanlatte, secretario del COD. Pensé que iba a darle dos cajetazos, pero me dijo:’’ Chanlatte ha sido clave en los momentos difíciles. Es un gran conocedor del olimpismo. Él será muy importante en la modificación estatutaria.