Rocktaku: un viaje musical por el alma del anime

Hay melodías que no solo acompañaron una serie anime; se convirtieron en el himno de nuestra infancia. No hacían falta subtítulos para aprendértelas de memoria, aunque no entendieras del todo su significado; bastaba con sentir.

Emociones es lo que precisamente promete el concierto Rocktaku, en una noche cargada de energía, y mucho rock, donde los temas de la cultura Otaku cobrarán vida sobre el escenario, al recorrer las bandas sonoras más emblemáticas de la animación japonesa.

“Ser Otaku trasciende las batallas; es sumergirse en la filosofía y la política para entender la esencia humana. Para mí, no son solo muñequitos, es la vida misma” este es el sentir de Ramón Santana, quien junto a Xavier Ortiz y Madeleyn Velásquez, producen el evento que se llevará a cabo los días 16 y 22 de mayo en el Teatro Nacional.

La idea nace de su pasión por los animes, como: Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon y Samurai X. Actualmente, continúa disfrutando de títulos como Demon Slayer, One Piece y Dandadan. A partir de esa conexión emocional con los openings y endings de anime, que consideran “inolvidables”, surgió la idea de crear un espectáculo en vivo que rindiera homenaje a ese universo a través de una banda profesional, cantantes de teatro musical y músicos vinculados a la orquesta sinfónica.

“El concierto contará con una banda en vivo integrada por “un selecto grupo de profesionales pertenecientes a la orquesta sinfónica”, junto a los talentosos vocalistas de teatro musical Luis Armando, Patty Moll, Indira Acosta, Xavier Ortiz y Jenn Ortiz” destacó Santana.

Hay muchas canciones anime que despiertan emociones como la nostalgia, entonces ¿Cómo fue la selección del repertorio? A esta pregunta, Ramón sostuvo que, esta parte fue uno de los mayores retos del proyecto, pues para construir el setlist, realizaron encuestas al público, analizaron tendencias en YouTube y Spotify, y buscaron equilibrar clásicos del anime con producciones actuales. El show incluirá temas de series legendarias como Dragon Ball, Pokemon y Los Caballeros del Zodiaco, junto a éxitos contemporáneos como Attack on Titan, Demon Slayer y One Piece.

Para los productores, el anime ya dejó de ser una subcultura para convertirse en un fenómeno global. Como ejemplo, destacaron el impacto internacional de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, señalando que logró romper récords de taquilla y superar producciones de grandes franquicias. Consideran que el anime conecta con el público porque aborda temas profundos como filosofía y política, más allá de ser simples “muñequitos”.

Rocktaku en dos idiomas

Uno de los puntos más importantes para el equipo ha sido la responsabilidad de interpretar canciones consideradas “sagradas” por el fandom. Por ello, algunas piezas serán interpretadas en japonés, otras en español y varias combinarán ambos idiomas. Además, destacaron que el espectáculo contará con artistas capaces no solo de cantar, sino también de conectar emocionalmente con el público.

Aunque el evento está pensado principalmente para fanáticos del anime, los organizadores sostienen que cualquier amante del rock y de la buena música podrá disfrutarlo. Definen Rocktaku como “un concierto de rock sumamente divertido”, con canciones llenas de energía, fuerza y nostalgia, capaces incluso de despertar interés en quienes no forman parte del mundo otaku.

«La gente que le gusta la buena música, que que tiene una sensibilidad artística, pues sin duda van a encontrar en Roctaku una un espacio que estoy seguro van a disfrutar» manifestó el productor, quien además destacó que las boletas están a la venta en boleteria.com.do.

Entre las sorpresas anunciadas para el público se encuentran concursos, rifas y un certamen de cosplay con premios para el mejor participante caracterizado. También habrá stands con artículos relacionados al anime y múltiples referencias visuales al universo otaku. El espectáculo contará con seis cantantes en escena y una banda integrada por siete u ocho músicos profesionales.