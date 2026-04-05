SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 16 las provincias en alerta, más el Distrito Nacional, debido al pronóstico que advierte sobre la continuación de los aguaceros sobre el país, por la incidencia de una vaguada.

Dos de dichas provincias figuran en “alerta amarilla” (Monseñor Nouel y San José de Ocoa), según el informe del COE, dado a conocer cerca del mediodía del domingo.

En San José de Ocoa se registró, la víspera, la crecida repentina del río Nizao, arrastrando vehículos de vacacionistas en el balneario Monte Negro, en esa provincia (sur).

El “alerta verde” rige para San Cristóbal, Santo Domingo, Espaillat, Monte Plata, Juan Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Santiago de los Caballeros.

Además, Hermanas Mirabal, Duarte, La Vega, San José de Ocoa, Elías Piña, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Samaná, más el Distrito Nacional.

Se espera que la vaguada continúe provocando precipitaciones en gran parte del país, debido a las características del fenómeno, ya que interactúa en zonas altas de la atmósfera.

Mientras, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) exhortó a los propietarios de pequeñas embarcaciones a permanecer en puerto, debido al oleaje anormal en el Atlántico.