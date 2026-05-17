El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, sostuvo sendas reuniones con líderes comunitarios de los municipios San José de Ocoa y Sabana Larga, durante las cuales informó que el acueducto será inaugurado el próximo domingo, dando respuesta a un reclamo de más de 70 años.

De acuerdo a lo informado, el acto estará encabezado por el presidente Luis Abinader y el director ejecutivo del INAPA.

Durante la jornada, Arnaud escuchó, en ambas reuniones, las inquietudes de los presentes, quienes dieron testimonio de estar recibiendo un servicio de calidad.

Los encuentros se llevaron a cabo en la Alcaldía de Sabana Larga y en la sede de la gobernación provincial, donde el funcionario estuvo acompañado de la gobernadora provincial Olivia Castillo Peralta; el alcalde de Sabana Larga, Pedro Alberto Castillo Casado; así como del subdirector Wáscar Martínez; el director de Aguas Potables, Luis José Popa; y el encargado provincial de Ocoa, Manuel Casado, entre otros funcionarios.

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En ese contexto, los líderes comunitarios resaltaron la calidad del suministro de agua potable al precisar que el líquido está llegando a sus hogares los siete días de la semana.

Manifestaron que en el sector Los Maestros, en Ocoa, después de muchos años, hoy día la comunidad goza del líquido sin utilizar bombas.

Mientras que Juan Beltré aseguró que ya la gente no tiene que comprar camiones de agua, lo que es un alivio para su bolsillo.

Asimismo, Tomás Tejada dijo que «el Gobierno debe comprar el traje porque se va a casar con la gloria al resolver el mayor problema que tenía el municipio de San José de Ocoa»

Luz del Alba, de La Vigía, aseveró que ella era una de las que más «peleaba» por el servicio de agua potable, «pero ahora hay que darle las gracias a las autoridades porque la tenemos 24/7».

En tanto, el director ejecutivo del INAPA dijo que, después de 70 años, la provincia de San José de Ocoa tiene un acueducto de calidad, con un sistema eficiente, cumpliendo con el compromiso que hizo el presidente Luis Abinader.

Arnaud afirmó que en Ocoa se hizo un acueducto hace 70 años y que en los últimos 16 años, es decir, del 2004 al 2020, la inversión solo fue de RD$50,000,0000, mientras que en este gobierno, la inversión, a través del INAPA, en la solución del acueducto Sabana Larga-Ocoa es de RD$1,400,000,000».

«El presidente Luis Abinader ha puesto el ojo en San José de Ocoa y cumplió su palabra, y por eso estamos aquí», aseveró el funcionario.

Recibe antorcha Juegos Santo Domingo 2026

El director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnaud, tuvo el alto honor de recibir la antorcha de La Ruta de la Llama de Los Valores de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que llegó este sábado a esa demarcación.