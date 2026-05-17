Leonel juramenta en la FP a Miguel Ángel Jazmín “Muñeco”

Samaná.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabezó una multitudinaria juramentación de dirigentes políticos, comunitarios y empresariales de la provincia Samaná, entre ellos el exdiputado y excandidato a senador Miguel Ángel Jazmín, conocido popularmente como “Muñeco”, considerado uno de los principales dirigentes que militaban en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esa provincia.

La integración de Jazmín a la Fuerza del Pueblo representa uno de los movimientos políticos de mayor impacto reciente en Samaná, debido a la estructura territorial, liderazgo electoral y capacidad de movilización construida por el exlegislador durante años de militancia en el PLD. “Muñeco” fue diputado en dos períodos consecutivos y candidato a senador por la provincia, consolidando una amplia influencia política y comunitaria en distintos municipios de la demarcación.

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Durante su intervención, Miguel Ángel Jazmín aseguró que el país necesita retomar el rumbo y afirmó que Leonel Fernández será el próximo presidente de la República. “Es seguro, seguro, el próximo presidente de la República Dominicana”, expresó ante cientos de dirigentes y simpatizantes que participaron en el acto político.

El dirigente samanés sostuvo además que “en Samaná estamos todos a una”, y en ese momento llamó al escenario a los exsenadores Enrique Pujals, Ramiro Espino Fermín y Prim Pujals, quienes subieron junto al presidente Fernández y levantaron sus manos unidas en señal de respaldo político, provocando una fuerte ovación entre los asistentes.

Jazmín afirmó que el país atraviesa una etapa marcada por improvisaciones, abandono, inexperiencia y falta de visión, asegurando que la población dominicana “clama esperanza y clama por Leonel Fernández”. Precisó que el exmandatario tiene la experiencia necesaria para conducir nuevamente la nación, recordando que durante sus gobiernos enfrentó importantes crisis y logró mantener estabilidad económica y desarrollo de obras.

Asimismo, recordó varias de las obras construidas durante las administraciones de Fernández en la provincia Samaná, entre ellas carreteras estratégicas, proyectos habitacionales y obras deportivas. “Este pabellón de deportes, donde nos encontramos, lo construyó Leonel Fernández”, expresó. También envió un mensaje a los residentes de Las Terrenas, afirmando: “Prepárense, porque su expansión viene cuando Leonel Fernández entre al bate en el 2028”.

Previo a la juramentación, hablaron en representación de los nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo (FP) la regidora peledeísta y presidenta de la Sala Capitular del distrito municipal El Limón, Mariel Anibelka Ramón, así como el regidor del municipio Santa Bárbara de Samaná y exdirigente del PLD, Adán Bodden.

Mariel Anibelka Ramón sostuvo que los jóvenes representan la transformación de la nación dominicana, razón por la cual decidió integrarse a la Fuerza del Pueblo para acompañar el liderazgo de Leonel Fernández y de Miguel Ángel Jazmín “Muñeco”. Mientras que Adán Bodden expresó que los dirigentes juramentados no estaban dando simplemente un paso político, sino “un paso de convicción por el futuro de la República Dominicana, de la mano de Leonel Fernández”.

Entre los juramentados figura Miguel Jazmín Ortiz, expresidente provincial de la Juventud del PLD en Samaná, junto a los expresidentes de comités intermedios del PLD Riquelme Ortiz, Benjamín Acosta, Enmanuel De Peña, Bienvenido De Peña, Yngrid Ortiz de Jazmín, Carlos Gerónimo, Orgalia Checo y Víctor Calcaño.

También tomaron juramento Margarita Eusebio, candidata a regidora en las elecciones de 2024 por el municipio Santa Bárbara de Samaná; José Miranda (Pepe), candidato a regidor del municipio de Sánchez; así como Grey Modesto y Maricelsa Capois, excandidatos a alcalde del municipio Santa Bárbara de Samaná.

De igual manera, se integraron a la Fuerza del Pueblo Yrlandia Frías, vicealcaldesa del distrito municipal El Limón; Diógenes González, exgobernador del Faro a Colón; y el general retirado de la Policía Nacional José Antigua.

En representación de distintos sectores empresariales y del transporte también fueron juramentados Amadito Rosario, empresario y dirigente del PRM en el municipio Sánchez; Amaury Devers; Andy Hernández, del sector casas de cambio; Joselito Marcelino, del Grupo Joselito; Frank Espino, empresario pesquero y excandidato a regidor del municipio Sánchez; así como los dirigentes del transporte Manolin Cortorreal y Felipe Payano.

Además, tomaron juramento cientos de presidentes de comités de base de toda la provincia Samaná, en lo que dirigentes de la organización calificaron como una de las actividades de crecimiento político más importantes desarrolladas recientemente por la Fuerza del Pueblo en la región Nordeste del país.