El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García Fernández, consideró exorbitantes e injustificados los aumentos que el gobierno ha aplicado a los precios de los principales combustibles.

Sostuvo que los precios del petróleo en el mercado internacional se han mantenido estables desde hace más de un mes.

Refirió, además, que el conflicto bélico en Medio Oriente está a punto de resolverse, sobre todo luego de la reunión que sostuvieron los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

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García Fernández se refirió al tema en La Vega, donde sostuvo reuniones con dirigentes peledeístas y representantes de diversos sectores de esa provincia.

Refirió que ese intenso trabajo que viene realizando desde hace tiempo provincia por provincia y municipio por municipio ha contribuido a que se haya forjado ideas claras de cuáles son los problemas y las posibles soluciones de cada distrito municipal, municipio o provincia.

La gente se queja con razón

García Fernández dijo que hay quejas generalizadas de la gente acerca de aumentos en los precios de los productos de primera necesidad, a pesar de que el gobierno niega esa realidad.

«Yo le creo a la gente; el alto costo de vida es insoportable», expresó.

Eldirigente político afirmó, asimismo, que no detendrá sus contactos permanentes con los dirigentes, militantes y simpatizantes del PLD y representantes de todos los sectores de la sociedad dominicana hasta ser señalado candidato único de la organización en octubre de este año, y luego ganar la

Presidencia de la República.

Destacó que afortunadamente la respuesta que ha recibido de la población ha superado sus propias expectativas, a dos años de la celebración del certamen electoral.

El precandidato presidencial peledeísta dijo que ganará las elecciones presidenciales previstas a celebrarse en mayo del año 2028, por ser el aspirante que presente las mejores propuestas programáticas y sepa defenderlas ante el electorado.

Dijo que, en lo particular, realiza una caracterización de los problemas de cada demarcación del país, con el propósito de incorporar los resultados de los estudios a su programa de gobierno para el período 2028-2032.

Precisó que desde el 24 de julio del año 2024 está recorriendo todo el territorio nacional y las demarcaciones del exterior en las que viven más dominicanos, a fin de escuchar sus problemas y socializar las soluciones a partir del 16 de agosto de 2028.