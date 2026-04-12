COE aumenta a 27 las provincias bajo alerta, más el Distrito Nacional

Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó a 27 las provincias en alerta, más el Distrito Nacional, debido al pronóstico que indica que los aguaceros continuarán en las próximas horas, por la incidencia de un sistema frontal y una vaguada.

Cuatro demarcaciones figuran en “alerta roja” (Puerto Plata, Valverde, Espaillat y Hermanas Mirabal), según el informe del COE, emitido al mediodía de este domingo, en el que señala que 17 provincias figuran en «alerta amarilla”.

Las demarcaciones en amarillo de acuerdo al COE son Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago de los Caballeros, La Vega, San José de Ocoa, Baoruco, Independencia y San Cristóbal.

Además, Monseñor Nouel, Juan Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Monte Plata, Santo Domingo, Samaná, más el Distrito Nacional.

Otras demarcaciones como El Seibo, Hato Mayor, La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Dajabón y San Juan, permanecen en verde.

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Se espera que los aguaceros se mantengan hasta el martes, cuando el sistema frontal se aleje del territorio dominicano.

Sin embargo, las precipitaciones se mantendrán, aunque de manera moderada, por la permanencia de la vaguada, de acuerdo al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), emitido este domingo.

La lluvia se ha concentrado en provincias de la región norte, principalmente en Puerto Plata, donde se reportan inundaciones por el desborde de ríos y arroyos.