COE coloca seis provincias en alerta verde por aguaceros y tormentas eléctricas

Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este jueves seis provincias en alerta verde, debido a la incidencia de una vaguada prefrontal que provocará condiciones inestables en varias zonas del país.

La medida se basa en un informe del Instituto Dominicano de Meteorología, el cual establece que durante la tarde se generarán incrementos nubosos hacia el noroeste, acompañados de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias en alerta verde son: Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Elías Piña.

El organismo de socorro explicó que estas condiciones estarán influenciadas por los efectos del viento del sureste, los cuales, combinados con la vaguada, favorecerán las precipitaciones especialmente en las provincias bajo alerta, así como en zonas montañosas de Pedernales y Barahona.

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De acuerdo con el informe, las lluvias se extenderán posteriormente hacia San Juan, Santiago y otras localidades cercanas, disminuyendo gradualmente en horas de la noche, mientras que el resto del país se mantendrá con escasas precipitaciones.

Ante esta situación, el COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica a navegar con precaución, debido a condiciones de viento y oleaje anormal.