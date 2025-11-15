Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET) informó esta noche que un amplio campo nuboso cubre gran parte del territorio nacional, generando condiciones de inestabilidad que ya provocan lluvias de moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en múltiples provincias.

De acuerdo con el organismo, los radares doppler de Punta Cana y Puerto Plata registran intensas áreas de precipitación sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Monte Cristi y Santiago Rodríguez.

El Indomet indicó que estas lluvias continuarán extendiéndose gradualmente hacia otras localidades en el transcurso de las próximas horas. La situación obedece a los efectos de una vaguada que incide sobre el país, combinada con un sistema frontal ubicado al norte del territorio, el cual se aproxima al área.

Mañana

Para este domingo, el Indomet prevé una reducción del contenido de humedad y otras condiciones en los niveles altos de la atmósfera que limitarán la ocurrencia de precipitaciones, aunque la vaguada permanecerá en el área.

Puedes leer: Vaguada activa: 4 provincias en alerta por fuertes lluvias

La mañana se presentará mayormente despejada, mientras que en la tarde y primeras horas de la noche podrían registrarse aguaceros aislados y tronadas en provincias como La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, San Juan, Azua, Independencia, Bahoruco y Elías Piña.

Finalmente, el organismo recomendó a la población mantenerse atenta a los próximos boletines meteorológicos y a las orientaciones de los organismos de protección civil, sobre todo en zonas vulnerables a inundaciones.