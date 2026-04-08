Santo Domingo.– Las recientes lluvias registradas en el país provocaron la suspensión temporal de varios servicios del sistema de transporte masivo, según informó la Empresa Metropolitana de Transporte (MT).

De acuerdo con un comunicado emitido este miércoles, como medida preventiva y de seguridad ante condiciones climáticas adversas y descargas eléctricas, quedaron fuera de servicio de manera momentánea la línea 1 y 2 del Teleférico de Santo Domingo, así como la línea 2C del Metro.

La institución explicó que la decisión busca proteger a los usuarios y al personal operativo frente a posibles riesgos derivados de tormentas eléctricas, una situación que suele afectar sistemas que dependen de infraestructura aérea y energía eléctrica.

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El organismo recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales y redes sociales para conocer cuándo será restablecido el servicio en ambos sistemas de transporte.

La interrupción ocurre en medio de un período de lluvias que ha impactado distintas zonas del país, generando precauciones adicionales en servicios públicos y movilidad urbana.

Las autoridades reiteraron que el servicio será restablecido tan pronto las condiciones climáticas permitan operar con normalidad.