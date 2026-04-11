Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó dos provincias en alerta roja, 13 y el Distrito Nacional en amarilla, y mantiene nueve en verde, debido a las condiciones meteorológicas e hidrológicas provocadas por la incidencia de un sistema frontal sobre el país.

En alerta roja se encuentran Puerto Plata y Espaillat, mientras que en amarilla figuran Monseñor Nouel, Valverde, Santiago, La Vega, Montecristi, Elías Piña, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San José de Ocoa y Duarte, especialmente la zona del Bajo Yuna.

En verde están Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Dajabón, Independencia, Sánchez Ramírez, El Seibo, San Pedro de Macorís, San Juan y Bahoruco.

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Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), para este domingo se prevé que el sistema frontal continúe incidiendo desde la madrugada, generando incrementos nubosos con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre la costa Atlántica y el valle del Cibao.

Aguaceros se intensificarán en la tarde

El organismo explicó que en horas vespertinas las lluvias serán más intensas y frecuentes, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, principalmente en provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, San Juan, Azua, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón y el Gran Santo Domingo.

Siguen las alertas por las lluvias.

Estas condiciones se mantendrán durante la noche, especialmente hacia el noreste, norte y la costa Caribeña.

Temperaturas calurosas y alta sensación térmica

Meteorología indicó además que las temperaturas seguirán calurosas, principalmente en la tarde, debido al flujo de viento del este/sureste, que es húmedo y cálido.

La sensación térmica será más elevada en zonas urbanas, por lo que se recomienda usar ropa ligera, ingerir suficientes líquidos y evitar la exposición prolongada al sol.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y rurales.