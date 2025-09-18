Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó a ocho las provincias en alerta verde, debido a los aguaceros provocados por una onda tropical y una vaguada, fenómenos cuya incidencia se mantendrá al menos hasta este viernes.

Las provincias bajo alerta son: La Vega, Dajabón, Elías Piña, San José de Ocoa, Azua, El Seibo, La Altagracia y Hato Mayor.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), aunque la onda tropical se alejará este viernes del territorio dominicano, sus remanentes, sumados a la vaguada, mantendrán la ocurrencia de aguaceros en gran parte del país.

Las precipitaciones afectarán a La Vega, Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, San Juan, San José de Ocoa, Peravia y el Distrito Nacional, según el organismo.

Meteorología también informó que vigila una onda tropical en el Atlántico, la cual avanza en la misma dirección de la tormenta tropical Gabrielle, séptima de la temporada ciclónica en el Atlántico y el Golfo de México. Sin embargo, aclaró que esta tormenta no representa peligro para República Dominicana.