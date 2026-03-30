Los aguaceros estarán acompañados por tormentas eléctricas. / Foto de Lylah.

Santo Domingo.– Los aguaceros continuarán en las próximas horas en varias provincias del país debido a la incidencia de un sistema frontal ubicado en el océano Atlántico, por lo que nueve provincias y el Distrito Nacional se mantienen en alerta verde.

Las provincias bajo alerta son Puerto Plata, La Vega, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo, Duarte, Juan Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Espaillat y Hermanas Mirabal, además del Distrito Nacional.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las precipitaciones serán más frecuentes en Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde, Azua y La Vega.

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También se esperan aguaceros en Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional.

Asimismo, Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica y caribeña permanecer en puerto, debido al oleaje anormal.