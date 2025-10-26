Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que cuatro provincias permanecen en alerta roja, trece en amarilla y catorce en verde, ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra provocados por el huracán Melissa, que continúa impactando la región del Caribe.

Melissa mantiene su intensidad como huracán categoría 4, con vientos sostenidos de 220 km/h, ubicado cerca de la latitud 16.3 norte y longitud 76.3 oeste, aproximadamente a 195 km al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y 450 km al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, desplazándose lentamente hacia el oeste a unos 5 km/h.

El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto nivel de agua y a evitar el uso de balnearios por la turbiedad y el peligro de corrientes. Asimismo, llamó a mantenerse atentos a los boletines oficiales.

Entre las provincias en alerta amarilla figuran: San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, La Altagracia, San Juan, Montecristi, Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

Mientras que en alerta verde están: Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, La Vega, Santiago, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Hermanas Mirabal, La Romana, Espaillat, Hato Mayor, El Seibo y Duarte.

Hasta el momento, el organismo reporta 77 personas albergadas en cuatro refugios: dos en San Juan, uno en San Cristóbal y otro en el Distrito Nacional.

El COE advirtió que en la costa Atlántica las embarcaciones deben navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a vientos fuertes, olas anormales y visibilidad reducida por los aguaceros y tormentas eléctricas.

Asimismo, para la costa Caribeña, específicamente desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Punta Salinas (Baní), se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, ante las condiciones marítimas peligrosas generadas por el fenómeno.

Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) realiza levantamientos de daños en las provincias bajo alerta roja y amarilla, mientras el COE coordina con los organismos de socorro acciones de respuesta rápida para proteger a las comunidades afectadas.