Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este miércoles alerta roja para tres provincias, mantiene cinco en alerta amarilla y cuatro en verde, debido a las lluvias provocadas por un sistema frontal que continúa generando condiciones húmedas e inestables sobre el territorio nacional.

El informe del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) indica que el fenómeno se desplaza lentamente hacia el noroeste de la isla, próximo al sur de las Bahamas, favoreciendo aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde la madrugada.

Las precipitaciones afectarán principalmente el litoral atlántico, el valle del Cibao, la región nordeste, la zona fronteriza y la cordillera Central.

Provincias bajo alerta

Alerta roja: Espaillat, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

Alerta amarilla: Santiago, Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Samaná y La Vega.

Alerta verde: Santiago Rodríguez, Valverde, Monseñor Nouel y Duarte.

El organismo exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua y abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

El COE recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa atlántica, desde la bahía de Manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), debido a vientos fuertes y olas anormales.

En la costa caribeña no se reportan restricciones.